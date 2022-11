Un organisme de bienfaisance de Kelowna qui envoie des livres en Afrique reçoit un don du Rotary

Le travail acharné d’un organisme de bienfaisance de Kelowna n’est pas passé inaperçu au Rotary Club de Kelowna.

Niteo Africa est un organisme de bienfaisance de Kelowna qui envoie des livres pour enfants à des centres de lecture en Ouganda depuis 2010. L’organisme de bienfaisance a maintenant reçu un don de 10 000 $ du Rotary Club de Kelowna.

« Le don financier du Rotary Club de Kelowna signifie tellement », a déclaré la directrice générale de Niteo Africa, Antonia De Boer. “Il en coûte environ 20 000 dollars pour expédier un conteneur en Ouganda, donc ces fonds seront ajoutés à d’autres contributions communautaires et utilisés pour couvrir nos frais de transport.”

La semaine dernière, des membres du Rotary Club ont aidé les bénévoles de l’association à emballer 25 000 livres de livres d’occasion à expédier en Ouganda. C’est le dixième conteneur de livres qu’ils envoient.

« Nous voyons souvent des clubs Rotary faire des dons à des organisations caritatives locales, mais nous avons une portée mondiale et soutenir Niteo Africa n’en est qu’un exemple », a déclaré le président élu du Rotary Club de Kelowna, John Walker. “Grâce à ce projet, nous soutiendrons les jeunes lecteurs en Ouganda.”

Lorsque les livres arrivent, ils sont utilisés à plein dans les centres d’alphabétisation et les bibliothèques. En Ouganda, 46 % de la population a 14 ans ou moins et plus de 60 % des élèves ne savent pas lire correctement.

“Notre Rotary Club a récemment appris que la capacité de lire est l’indicateur numéro un de succès, et donc le financement de ce projet aidera à développer des compétences critiques en littératie chez les jeunes et à les préparer à un avenir meilleur”, a déclaré Lenetta Parry, ancienne responsable du Rotary. Président. “La meilleure façon pour les enfants d’améliorer leurs compétences en littératie est d’augmenter la quantité qu’ils lisent.”

Niteo Africa est continuellement à la recherche de plus de livres à envoyer, en particulier des livres pour enfants. Pour plus d’informations ou comment vous impliquer, visitez le site Web de Niteo Africa.

@cunninghamjordy

jordy.cunningham@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

KelownaOkanaganRotary