L’autorité de santé publique française HAS (Haute Autorité de Santé) a recommandé qu’une seule injection d’un vaccin Covid-19 soit administrée aux personnes ayant déjà contracté le virus, au lieu des deux actuellement administrées.

Les personnes qui ont déjà attrapé le Covid-19 devraient attendre trois à six mois avant d’être vaccinées avec une dose unique, mais pas plus, a indiqué la HAS dans un avis publié vendredi.

La HAS est un organe scientifique consultatif, ce qui signifie que le gouvernement français devra désormais décider s’il doit s’écarter du déploiement actuel du vaccin en France et suivre sa recommandation.

La France déploie trois vaccins Covid à deux doses différents, fabriqués par Pfizer-BioNTech, Moderna et le partenariat AstraZeneca / Université d’Oxford.

Le communiqué de la HAS indique que ceux qui ont été testés positifs au Covid-19 sont protégés par un « mémoire d’immunité » pendant au moins trois mois, ce qui signifie qu’une seule dose de vaccin agit effectivement comme un « booster » coup.

Les exceptions au schéma posologique proposé incluent les personnes qui ont attrapé Covid dans les jours suivant la réception de leur première dose d’un vaccin et les personnes atteintes de maladies immunosuppressives, qui doivent être vaccinées avec deux doses.

Les recommandations indiquent que ceux qui sont infectés peu de temps après avoir été vaccinés devraient attendre trois à six mois après avoir été infectés avant de recevoir leur deuxième dose de vaccin.

Les personnes les plus à risque de maladies graves, telles que les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents, devraient toujours être prioritaires pour recevoir les jabs protecteurs, selon la HAS.

Selon la proposition, les personnes souffrant de symptômes prolongés de Covid devraient être évaluées individuellement par un spécialiste avant de choisir de ne prendre qu’une seule injection du vaccin.

Les recommandations de la HAS s’appuient sur les conclusions de la Société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF) et les données relatives au vaccin Pfizer-BioNTech.

Depuis que la France a lancé son programme de vaccination à deux doses le 27 décembre, au moins 2 millions de personnes ont reçu leur première dose et plus de 500 000 ont reçu un deuxième vaccin.

