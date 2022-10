Un organe de l’ONU rejette la discussion sur les violations des droits de l’homme en Chine : “Échec du test pour maintenir sa mission principale”

Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies (CDH) a voté jeudi contre le débat sur les violations potentielles des droits de l’homme dans la région chinoise du Xinjiang contre la population ouïghoure.

“Nous sommes déçus que, de peu, le Conseil n’ait pas été en mesure d’accepter de tenir une discussion sur les graves préoccupations en matière de droits de l’homme soulevées dans la récente évaluation indépendante du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, qui fait partie d’un nombre croissant de exprimé des préoccupations par des sources crédibles », a écrit l’ambassadrice Michele Taylor, représentante permanente des États-Unis auprès du CDH et co-sponsor de la motion, dans un communiqué après le vote.

“Aucun pays ne devrait être à l’abri d’une discussion au Conseil”, a-t-elle poursuivi. “Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos partenaires pour obtenir justice et responsabilité pour les victimes d’abus et de violations des droits de l’homme, y compris les Ouïghours du Xinjiang.”

Richard Goldberg, ancien responsable du Conseil de sécurité nationale et directeur du programme des organisations internationales à la Fondation pour la défense des démocraties, a exhorté le Congrès à prendre des mesures qui empêcheront les États-Unis de s’impliquer dans des organisations qui “légitiment les auteurs de violations des droits de l’homme”.

“L’administration Biden a renversé la politique américaine et a rejoint le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, arguant qu’elle pourrait réformer le conseil de l’intérieur”, a déclaré Goldberg à Fox News Digital. “Au lieu de cela, nous voyons maintenant la folie de cette décision – ne même pas remporter un vote pour débattre d’un génocide au Xinjiang alors que la commission d’enquête antisémite à composition non limitée du Conseil sur Israël progresse rapidement.”

“Il est temps que le Congrès envisage une législation interdisant l’adhésion des États-Unis à un conseil qui légitime les auteurs de violations des droits de l’homme et alimente l’antisémitisme”, a-t-il ajouté.

Le CDH a publié fin août un rapport dans lequel il détaille les préoccupations concernant la détention de la population ouïghoure par la Chine, recommandant que le gouvernement « prenne des mesures rapides pour libérer toutes les personnes arbitrairement privées de liberté dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang (XUAR) ». et “clarifie le lieu où se trouvent les personnes dont les familles ont cherché des informations sur leurs proches”, entre autres mesures.

Mais le conseil de 48 membres a fini par rejeter une motion déposée par les États-Unis et la Norvège, et soutenue par le Royaume-Uni et le Canada, avec 19 contre, 17 pour et 11 abstentions. Les rejets les plus notables incluent le Venezuela, Cuba et l’Indonésie, tandis que le Brésil, l’Inde, le Mexique et l’Ukraine ont été des abstentions notables.

Le porte-parole du CDH, Rolando Gomez, a déclaré à Fox News Digital qu’aucune autre motion ne peut être examinée lors de la session en cours, qui se termine demain, la date limite de soumission des projets de résolution étant dépassée. Il a souligné que le vote ne changeait pas la capacité des autres organes et États à continuer à traiter la question au Xinjiang.

“Alors que la situation des droits de l’homme au Xinjiang ne sera pas officiellement inscrite à l’ordre du jour du Conseil des droits de l’homme avec le rejet de la résolution d’aujourd’hui, ce n’est que la deuxième fois dans l’histoire du conseil, cette situation peut encore être soulevée par les États et les ONG lors de débats généraux au sein de l’organe des droits de l’homme, comme cela a été le cas ces dernières années, compte tenu de la possibilité que toute situation relative aux droits de l’homme soit évoquée au conseil », a déclaré Gomez.

Amnesty International a fustigé le HRCaffirmant qu’il “a échoué au test de maintien de sa mission principale” de “protéger les victimes de violations des droits de l’homme partout dans le monde”.

“Le vote d’aujourd’hui protège les auteurs de violations des droits de l’homme plutôt que les victimes – un résultat consternant qui place le principal organe des droits de l’homme de l’ONU dans la position farfelue d’ignorer les conclusions du propre bureau des droits de l’homme de l’ONU”, a déclaré l’organisation dans un communiqué de presse. .

“Le fait que les États membres du Conseil votent contre le fait même de discuter d’une situation où l’ONU elle-même affirme que des crimes contre l’humanité ont pu se produire revient à se moquer de tout ce que le Conseil des droits de l’homme est censé défendre”, poursuit le communiqué. “Le silence des États membres – ou pire, le blocage du débat – face aux atrocités commises par le gouvernement chinois entache davantage la réputation du Conseil des droits de l’homme.”

“Les intérêts politiques et économiques ne doivent pas l’emporter sur les préoccupations sérieuses en matière de droits de l’homme, et aucun État ne doit être à l’abri d’un examen minutieux par le Conseil des droits de l’homme.”

Amnesty International s’est engagée à continuer à faire pression pour que les victimes et leurs familles rendent des comptes et “justice et vérité”, affirmant que le CDH doit revoir le vote “au plus tôt”.

L’ancien président Donald Trump s’est retiré du conseil en 2018, l’ambassadrice des Nations Unies de l’époque, Nikki Haley, critiquant le conseil comme “un protecteur des auteurs de violations des droits de l’homme et un cloaque de préjugés politiques”.

L’administration Biden a rejoint le très décrié Conseil des droits de l’homme des Nations Unies et s’est présentée aux élections l’année dernière. Après avoir remporté un siège avec succès, il a officiellement rejoint le conseil au début de cette année.

