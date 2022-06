NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies à Genève – déclaré par l’administration Trump un « cloaque de préjugés politiques contre Israël et les États-Unis » – a dénoncé mardi l’État juif dans un nouveau rapport.

Navanethem « Navi » Pillay, la présidente de la Commission internationale d’enquête (COI) sur le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est et Israël, a apparemment admis la partialité du rapport.

« Les découvertes et les recommandations concernant les causes profondes sous-jacentes étaient massivement dirigées vers Israël », a-t-elle déclaré.

Le rapport était orienté contre l’État juif en raison de la « nature asymétrique du conflit de la réalité de l’État occupant l’autre », a ajouté Pillay.

L’administration Biden n’a pas encore commenté le rapport, mais un porte-parole du département d’État américain a déclaré à Fox News Digital qu’une réponse était en cours d’élaboration. L’administration Biden a rejoint le Conseil des droits de l’homme des Nations unies au début de l’année.

DES GROUPES INTERNATIONAUX CONDAMNENT L’ENQUÊTE DE L’ONU SUR ISRAËL ET LES COMBATS PALESTINIENS

La commission a été chargée d’enquêter sur « toutes les violations présumées du droit international humanitaire et toutes les violations et abus présumés du droit international des droits de l’homme avant et depuis le 13 avril 2021, et toutes les causes profondes sous-jacentes des tensions récurrentes, de l’instabilité et de la prolongation du conflit, y compris discrimination et répression systématiques fondées sur l’identité nationale, ethnique, raciale ou religieuse ».

Dans une série de sept tweetsle ministère israélien des Affaires étrangères a critiqué le rapport mardi, qualifiant la COI de « rien de plus qu’un gaspillage d’argent et d’efforts des systèmes des Nations Unies » et de « partie intégrante de la chasse aux sorcières menée par le Conseil des droits de l’homme contre Israël . »

Anne Bayefsky, directrice de l’Institut Touro sur les droits de l’homme et l’Holocauste et présidente de Human Rights Voices, a déclaré à Fox News Digital que la commission d’enquête était « truquée depuis le mandat fondateur ».

Bayefsky a déclaré: « La présidente de l’enquête, Navi Pillay, a passé son temps au bureau [2008-2014] comme [UN] haut-Commissaire [for human rights] obsédé par la calomnie d’Israël avec des accusations sauvages et insoutenables allant de l’apartheid aux diffamations sanglantes. Les règles de l’ONU exigent que les membres des enquêtes soient objectifs et impartiaux. Mais Pillay et ses acolytes ont été sélectionnés par le Conseil des droits de l’homme précisément parce qu’ils ne l’étaient pas. Le conseil a entrepris de diaboliser et de délégitimer l’État juif, et ils ont obtenu exactement ce qu’ils demandaient – mieux décrit comme de l’antisémitisme dirigé par l’ONU. »

Un porte-parole du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a dirigé Fox News Digital vers une déclaration publiée par la commission, mais n’a pas voulu commenter les critiques croissantes contre le rapport. Il a déclaré que les questions seraient répondues lors d’une conférence de presse prévue avec les auteurs du rapport la semaine prochaine.

LE MINISTRE IRAN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES S’ENGAGE À ÉLIMINER LE SIONISME LORS DE LA CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME

Bayefsky a noté que « l’inquisition a appelé à des soumissions et a insisté pour que l’accent soit mis sur les victimes. Nous avons fait une réponse historique : plus de cinq millions de soumissions uniques et des noms individuels de victimes juives de l’incitation et de la violence arabes ont été envoyés à l’ONU. Les victimes de l’antisémitisme diffusé par le collaborateur nazi et modèle palestinien, le grand mufti de Jérusalem Amin al-Husseini ; les réfugiés juifs qui ont été victimes de la persécution arabe au Moyen-Orient et dans les pays d’Afrique du Nord ; les victimes du terrorisme palestinien au cours des sept dernières décennies, etc. Nous n’avons jamais entendu parler de ces soumissions. »

Bayefsky a déclaré qu’au lieu de cela, l’enquête a maintenant publié son rapport qui dit : « « la Commission a reçu plusieurs milliers de soumissions écrites » et présente un petit sous-ensemble de « parties prenantes » sélectionnées qui dénigrent Israël. Des millions de soumissions contestant la routine de l’ONU de dénigrement d’Israël et de parti pris anti-israélien n’ont pas été retenues dans un rapport qui prétend présenter « un aperçu du large éventail de violations et d’abus au cœur du conflit » parce que la solution était dans. »

HALEY DEMANDE QUE LE CHEF DES DROITS DE L’HOMME DE L’ONU SOIT RENVOYÉ APRÈS UNE VISITE EN CHINE

L’administration Trump s’est retirée du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en 2018 en raison de sa conduite discriminatoire envers les États-Unis et Israël. L’administration Biden a rejoint l’organisation en 2021.

Israël rejette l’affirmation selon laquelle il occupe la Judée, la Samarie et Jérusalem-Est. Jérusalem a refusé de participer à la commission d’enquête.

Le Premier ministre de l’époque, Benjamin Netanyahu, a qualifié la création de la commission par le Conseil des droits de l’homme en mai 2021 de « décision honteuse ». Il a accusé le conseil d’une « obsession anti-israélienne flagrante », notant que « la majorité automatique au conseil blanchit une organisation terroriste génocidaire [Hamas] qui cible délibérément des civils israéliens tout en transformant les civils de Gaza en boucliers humains. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les organisations de surveillance ont clairement exprimé leur frustration face au parti pris de l’ONU contre l’État juif.

Maurice Hirsch, directeur des stratégies juridiques pour Palestinian Media Watch, a déclaré à Fox News Digital : « Le rapport n’a pas reconnu et noté que l’Autorité palestinienne verse des récompenses financières aux terroristes, comme le reconnaît, entre autres, le [US] loi sur la force de Taylor ; Le rapport n’a pas reconnu que l’Autorité palestinienne incite à la violence et à la terreur ; le rapport n’a pas noté que le Hamas est une organisation terroriste internationalement désignée. En fait, le rapport n’a pas noté la responsabilité palestinienne pour quoi que ce soit. »

Anne Herzberg, conseillère juridique de NGO Monitor et représentante à l’ONU, a déclaré : « Comme prévu, les [commission of inquiry’s] Le premier rapport reflète l’obsession permanente du Conseil des droits de l’homme de l’ONU d’attaquer l’État juif. Le COI efface le contexte historique clé, attribuant la responsabilité presque totale du conflit à Israël. Notamment, cela minimise grossièrement et décontextualise le terrorisme palestinien afin de brosser un tableau de la vénalité israélienne. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.