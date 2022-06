Un organe de l’ONU organisera un débat d’urgence sur les droits des femmes et des filles afghanes

GENÈVE (AP) – L’organe suprême des droits de l’homme de l’ONU doit tenir un débat urgent la semaine prochaine pour discuter de l’érosion des droits des femmes et des filles en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans il y a près d’un an.

Le porte-parole du Conseil des droits de l’homme, Rolando Gomez, a déclaré vendredi que l’organe des droits de l’homme basé à Genève devait tenir le débat le 1er juillet dans le cadre de sa session d’été en cours, suite à une demande de discussion de l’Union européenne et de la France.

Dans une lettre demandant la session, les ambassadeurs de l’UE et de France ont écrit qu’ils étaient “profondément préoccupés par l’érosion croissante du respect des droits humains et des libertés fondamentales des femmes et des filles par les talibans” depuis leur retour au pouvoir en août dernier.

Ils ont cité les restrictions imposées par les talibans à la scolarisation, à l’emploi, à la liberté de mouvement et à la pleine participation à la vie publique, et ont appelé l’organe de défense des droits des 47 pays membres à envisager d’adopter une résolution sur la question.

Un projet de résolution serait présenté “dès que possible”, ont écrit l’ambassadrice de l’UE Lotte Knudsen et l’ambassadeur de France Jérôme Bonnafont dans la lettre.

The Associated Press