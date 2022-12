Un organe de l’ONU accrédite 9 droits et groupes minoritaires après la pression des États-Unis

Commentez cette histoire Commentaire

NATIONS UNIES – Après des années de retard, l’organe de l’ONU chargé de superviser le développement économique et les questions sociales a voté mercredi pour donner à neuf droits de l’homme et groupes minoritaires le droit de faire part de leurs préoccupations et de participer à ses discussions, passant outre les objections de la Russie, de la Chine, de l’Inde, des pays arabes et les autres. Le Conseil économique et social a approuvé un projet de décision américain donnant le feu vert aux neuf groupes pour obtenir le « statut consultatif spécial » auprès de l’organe des 54 nations de l’ONU par un vote de 24 contre 17 et 12 abstentions.

Les États-Unis ont décidé de devenir membre à part entière de l’organisme après que son comité de 19 membres sur les organisations non gouvernementales, qui gère les demandes d’accréditation, a de nouveau reporté l’action sur les neuf groupes.

Le vote a accrédité le Centre arabo-européen des droits de l’homme et du droit international ; Centre de Bahreïn pour les droits de l’homme ; Solidarité Copte ; Centre du Golfe pour les droits de l’homme ; Réseau international de solidarité dalit ; et le groupe interrégional de défense des droits Man and Law.

Il a également accrédité la Fondation Andrey Rylkov pour la santé et la justice sociale ; Union des associations non gouvernementales ; Union mondiale des atamans cosaques; et Monde sans génocide.

Louis Charbonneau, directeur de l’ONU à Human Rights Watch, a déclaré : « Accréditer ces neuf groupes envoie un signal fort au monde que les portes de l’ONU – restent ouvertes aux organisations de la société civile, malgré les efforts de la Chine, de la Russie, de l’Inde et d’autres pour les tenir à l’écart. .”

Alors que plus de 6 000 ONG sont accréditées auprès de l’ECOSOC, Charbonneau a déclaré à l’Associated Press que le vote n’était qu’un “petit pas dans la bonne direction”. Il a déclaré que des centaines d’autres groupes restaient dans l’incertitude au sein du comité des ONG “dominés par des gouvernements abusifs”.

« Les États qui respectent les droits devraient continuer à forcer ces votes parce que c’est le seul moyen pour la plupart des groupes de défense des droits de l’homme d’entrer à l’intérieur de l’ONU ces jours-ci », a déclaré Charbonneau.

Madeleine Sinclair, co-directrice du bureau de New York du Service international pour les droits de l’homme, a déclaré que les membres de l’ECOSOC « doivent s’assurer que le comité des ONG remplit enfin son mandat et que ses membres cessent de refuser arbitrairement aux groupes de la société civile l’accès à l’ONU pour des raisons politiques ».

Sinclair a déclaré que le record du plus long ajournement d’une demande était détenu par le Réseau international de solidarité dalit, qui représente les personnes les plus basses du système de caste indien et a déposé sa demande d’accréditation en mai 2007. Au cours des 15 dernières années, a-t-elle déclaré, le groupe avait reçu plus de 100 questions écrites du comité des ONG, principalement de l’Inde, et nombre d’entre elles, selon le groupe, avaient été répétées.