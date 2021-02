GENÈVE (AP) – Le principal organe de défense des droits de l’homme de l’ONU a ouvert vendredi une session urgente pour discuter d’un coup d’État militaire au Myanmar, face à un appel à la libération de personnes «détenues arbitrairement» – y compris la chef du gouvernement civil Aung San Suu Kyi – et à plus d’action par des fonctionnaires de l’ONU pour accroître le contrôle du pays.

Le Conseil des droits de l’homme n’a pas le pouvoir d’imposer des sanctions, mais peut former un puissant projecteur politique sur les violations et les violations des droits. La session de vendredi intervient peu de temps après que l’administration Biden, qui a déjà imposé des sanctions aux principaux responsables du coup d’État, a relancé la participation américaine à l’instance genevoise de 47 membres.

«La prise du pouvoir par l’armée birmane au début du mois constitue un profond revers pour le pays après une décennie de progrès durement acquis dans sa transition démocratique», a déclaré la Haut-Commissaire adjointe aux droits de l’homme Nada al-Nashif.

Un projet de résolution, présenté par la Grande-Bretagne et l’Union européenne, appelle à la «libération immédiate et inconditionnelle» de Suu Kyi, chef du gouvernement civil, et d’autres hauts responsables de son gouvernement, à la levée des restrictions sur Internet et à une action humanitaire sans entrave. l’accès, entre autres.

La résolution appelle également le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et le chef des droits de l’homme de l’ONU, Michelle Bachelet, à donner au rapporteur spécial indépendant des Nations Unies sur le Myanmar, Tom Andrews, «une assistance, des ressources et une expertise accrues» pour mener à bien son travail.

«Nous avons besoin d’une action réelle de la part des Nations Unies», a déclaré Andrews, un ancien membre du Congrès américain, dans un message vidéo, citant des informations selon lesquelles la junte a détenu 220 responsables gouvernementaux et membres de la société civile.

«Le message du peuple du Myanmar à vous tous et aux peuples du monde est clair: cela ne peut pas durer», a-t-il déclaré. Andrews a demandé le droit de se rendre au Myanmar, ce que son gouvernement a refusé.

Le coup d’État de Min Aung Hlaing le 1er février a évincé le gouvernement civil du lauréat du prix Nobel Suu Kyi et a empêché les législateurs récemment élus d’ouvrir une nouvelle session du Parlement. Il a annulé près d’une décennie de progrès vers la démocratie après 50 ans de régime militaire et a conduit à de nombreuses manifestations.

L’armée a déclaré qu’elle avait été forcée d’intervenir parce que le gouvernement de Suu Kyi n’avait pas correctement enquêté sur les allégations de fraude lors des élections de novembre, bien que la commission électorale ait déclaré qu’il n’y avait aucune preuve à l’appui de ces affirmations.