Un oreiller peut-il vous empêcher de ronfler ?

Les visiteurs du récent CES 2023 à Las Vegas ont peut-être remarqué un oreiller connecté intrigant qui promet de réduire considérablement le ronflement en modifiant légèrement la position de la tête d’une personne pendant son sommeil.

De la poussette autonome à la télévision sans câble, le CES de chaque année présente une multitude d’innovations dans l’électronique grand public, et l’édition 2023 n’a pas fait exception. Parmi les produits les plus surprenants, mais non moins utiles, repérés sur le salon figure un oreiller conçu pour réduire le bruit causé par les ronflements nocturnes.

Cette création innovante a été développée par une start-up sud-coréenne appelée 10minds, et est, en fait, la dernière version d’un produit qui semble avoir déjà fait ses preuves. Le système est basé sur quatre coussins gonflables placés à l’intérieur de l’oreiller. Selon la position de la tête de l’utilisateur et ses mouvements, ceux-ci peuvent être utilisés pour relever la tête et mieux l’aligner avec le reste du corps pour aider à libérer les voies respiratoires. Une petite unité, conçue pour être placée sur la table de chevet, sert à détecter les bruits de ronflement et à activer à distance le fonctionnement de ces coussins d’air internes.

Lorsque l’oreiller est connecté, il envoie une foule de données pratiques à une application mobile d’accompagnement. L’utilisateur pourra savoir depuis combien de temps il ronfle et le nombre de manœuvres qui ont eu lieu pendant la nuit.

Le Motion Pillow est disponible en Corée du Sud pour 870 000 wons, soit l’équivalent d’environ 700 dollars américains. Dans son annonce produit, 10minds compare le bruit d’un ronfleur à celui d’un concert de heavy metal déchainé et précise qu’à ce jour près de 94% des utilisateurs de cet oreiller ont constaté, via leur application, une diminution significative de la durée et du volume de leurs ronflement. Fais de beaux rêves!

