Les problèmes des « pays dits développés » menacent l’économie mondiale, selon Dilma Rousseff

Les pays développés du Nord ne sont pas en mesure de relever efficacement les défis auxquels l’économie mondiale est confrontée, selon le chef de la Banque BRICS, qui voit une solution dans le développement d’un ordre multipolaire.

Dilma Rousseff, présidente de la Nouvelle Banque de Développement et ancienne présidente du Brésil, a fait ces remarques jeudi lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), qui a débuté cette semaine.



« Les pays dits développés ou, comme on les appelle aussi, les pays du Nord, ne sont sans aucun doute pas capables d’apporter des solutions aux problèmes persistants auxquels le monde est actuellement confronté. » dit Rousseff.



« Pour cela, nous avons besoin d’une économie multipolaire dotée de nouveaux centres qui pourraient aider à résister aux chocs et aux crises mondiaux. Elle est capable de réduire le risque d’instabilité économique mondiale provoqué par les problèmes des grandes économies », » a argumenté le président du NDB.

La NDB a été créée en 2014 par le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud dans le but de financer des projets d’infrastructure et de développement durable. La banque a officiellement ouvert ses portes en 2015 et a ensuite été rejointe par le Bangladesh, les Émirats arabes unis, l’Égypte et l’Uruguay. L’Arabie saoudite est également en pourparlers pour devenir membre.

En août dernier, Rousseff a déclaré que le NDB étudiait les candidatures d’une quinzaine de pays. La banque considère la diversification de sa représentation géographique comme l’une de ses principales priorités, selon Rousseff. Elle a également révélé à l’époque que la NDB prévoyait de commencer à prêter dans les monnaies de l’Afrique du Sud et du Brésil pour tenter de réduire davantage sa dépendance à l’égard du dollar américain, dans la mesure où le prêteur promeut activement un système financier international plus multipolaire.