Un ordre de bâillon n’arrêtera pas un enfant irritable comme Donald Trump

Comment faire face à une force aussi imparable ? Deux juges ont désormais bâillonné la grande gueule de Trump dans deux des nombreuses affaires judiciaires auxquelles il est confronté. Dans l’affaire de fraude civile dans l’État de New York, le juge Arthur Engoron a interdit à Trump de faire des commentaires sur son personnel après que Trump ait attaqué l’un des greffiers du juge dans un article de Truth Social. Engoron a ordonné la suppression du poste (Trump s’est conformé) et il a promis des sanctions pour de futures infractions. « Considérez cette déclaration comme un ordre de bâillon », a déclaré Engoron.

Pendant ce temps, cette semaine, devant un tribunal fédéral, la juge Tanya Chutkan a interdit à Trump d’attaquer, d’intimider ou de menacer des témoins potentiels (comme Milley), des officiers de justice et des procureurs. Trump reste libre d’attaquer son adversaire de campagne Joe Biden et le ministère de la Justice lui-même, et il s’est déjà engagé à faire appel de l’ordre de silence. S’il récidive, des sanctions sous forme d’amendes ou de prison peuvent s’ensuivre.

Quelles sont les chances que Trump mâche les ordres de bâillon et les recrache ? Excellent, si vous relisez sa biographie. Après tout, c’est l’homme qui, lorsqu’on lui a dit de ne pas regarder le soleil pendant une éclipse, regardé le soleil. C’est l’homme qui, lorsque ses conseillers lui ont demandé de ne pas féliciter Vladimir Poutine réélu, a félicité Poutine. C’est l’homme qui, après qu’un tribunal a jugé qu’il avait diffamé l’écrivain E. Jean Carroll, s’est retourné et l’a de nouveau diffamée, lui demandant de lui verser une nouvelle série de dommages et intérêts. Après avoir été réprimandé pour partage de information confidentielle avec des responsables russes, un homme d’affaires australien et le président des Philippines, après avoir été surpris en train de pirater des documents classifiés de la Maison Blanche, Trump a-t-il changé ses habitudes ? Non. Plus tôt ce mois-ci, lors d’un rassemblement à West Palm Beach, en Floride, alors qu’il parlait de l’assassinat par les États-Unis du général iranien Qassem Soleimani, Trump s’est porté volontaire : « Ils diront : « Oh, ce sont des informations classifiées » » et a ensuite dévoiler ce qui semble être des secrets opérationnels sur la coopération d’Israël, ou son absence, dans le meurtre.

Les dégâts et la violence potentielle que les déclarations de Trump peuvent provoquer chez ses partisans sont considérables. Très réel. En août, le lendemain de la publication par Trump de « SI VOUS M’APRÈS, JE VIENDS VOUS ! » sur son compte Truth Social, une femme texane a laissé à Chutkan un message vocal dans lequel elle disait : « Si Trump n’est pas élu en 2024, nous viendrons vous tuer, alors avancez doucement, salope. » Alors que le partisan de Trump, accusé d’avoir proféré cette menace, comprenait d’où venait Trump, le camp Trump a fait l’idiot et a déclaré que son message sur Truth Social ne concernait pas l’affaire.

En supposant que les avocats de Trump l’aient informé des fondements juridiques fragiles des ordres de silence – le New York Times nous informe que la Cour suprême ne s’est jamais prononcée définitivement sur la portée des ordres de silence sur les accusés – nous pouvons deviner qu’il sondera les tissus mous des ordonnances du tribunal, soit avec ses habituelles explosions d’emphase, soit en s’en prenant aux témoins avec une série de railleries croissantes. L’un ou l’autre des juges pourrait infliger une amende à Trump, mais comme il est si riche, une telle justice aurait pour effet d’écraser une nuée de moustiques à main levée. Ils pourraient assigner Trump à résidence ou – aussi fantastique que cela puisse paraître – même l’emprisonner en pleine campagne présidentielle s’il se déchaîne complètement.

Ce qu’il fera. L’ordre de ne pas attaquer les juges, les témoins et les procureurs aura le même effet sur le cerveau de Trump que de lui dire qu’il est impératif, pour son propre bien-être, de ne pas regarder le soleil de feu. L’enfant irritable désobéit toujours. L’enfant irritable dégénère toujours. Cet enfant irritable va bluffer les juges. Vont-ils appeler le sien ?

