Un ordinateur portable Realme pourrait être en préparation, sera lancé au troisième trimestre 2021

Realme a d’abord plaisanté sur le lancement d’un nouvel ordinateur portable pour le poisson d’avril, mais nous avons maintenant toutes les raisons de croire que la société pourrait être sérieuse à ce sujet. Realme a publié un questionnaire demandant le sexe, l’âge, le revenu annuel des utilisateurs, le type de téléphone qu’ils utilisent actuellement et s’ils en sont satisfaits. Fait intéressant, il y avait également quelques questions liées aux cahiers, d’où le titre du message du forum de la communauté.

On demande aux utilisateurs s’ils envisagent d’acheter un nouvel ordinateur portable dans les trois prochains mois environ et combien sont-ils prêts à dépenser. La gamme commence à 30 000 INR et plafonne à 50 000 INR, de sorte que le futur ordinateur portable de Realme pourrait avoir un prix intermédiaire. Le formulaire demande également quelle marque d’ordinateur portable possède-t-il.

Si le questionnaire est quelque chose à passer, nous soupçonnons que Realme envisage en effet de lancer un ordinateur portable en Inde et qu’il plonge ses orteils pour tester les eaux. Et si un ordinateur portable est prévu, il sera très probablement lancé au troisième trimestre 2021 ou après.

La source