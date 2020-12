Huawei travaillerait sur de nouveaux modèles d’ordinateurs portables avec son processeur HiSilicon basé sur ARM. Il semble que des informations sur l’un des modèles aient fait surface sur le site de micro-blogging chinois Weibo qui répertorie le nom de l’appareil comme Qingyun L410. Selon le post, l’emballage du prétendu ordinateur portable Huawei souligne que l’appareil repose sur la puce HiSilicon Kirin 990 5G qui a été publiée en 2019. L’étiquette indique également d’autres détails tels que 8 Go de RAM et un stockage SSD de 512 Go.

Selon les rumeurs, l’ordinateur portable Huawei Qingyun L410 serait doté d’un écran de 14 pouces avec le système d’exploitation Deepin 20 basé sur Linux. La société pourrait également apporter HarmonyOS à ses ordinateurs portables à l’avenir pour une meilleure interconnexion avec d’autres appareils Huawei. Le post Weibo (via GSMArena) met en évidence le portable dans l’option de couleur Space Grey. Notamment, le SoC HiSilicon Kirin 990 intègre un modem Balong 5G, il semble donc possible que l’ordinateur portable Huawei Qingyun L410 puisse prendre en charge la connectivité 5G. Le géant chinois de la technologie pourrait améliorer la durée de vie de la batterie de l’appareil avec sa puce interne ARM – de la même manière qu’Apple a amélioré la productivité des nouveaux appareils Mac dotés du processeur M1.

Les détails de disponibilité du Qingyun L410 restent flous et Huawei n’a pas encore confirmé son développement. L’ordinateur portable devrait être une version moins chère du MateBook 14 – sa gamme d’ordinateurs portables haut de gamme.

Plus tôt ce mois-ci, un rapport Bloomberg affirmait que Microsoft travaillait sur des processeurs internes pour les serveurs exécutant ses services de cloud computing et sa gamme d’ordinateurs personnels Surface. On dit que les puces internes comportent des cœurs de calcul sous licence ARM plutôt que de concevoir ses propres cœurs personnalisés comme le fait Apple. Cette décision pourrait être une préoccupation majeure pour Intel, car de plus en plus de fabricants cessent de dépendre du fabricant de puces et proposent leurs propres processeurs ARM. Notamment, Huawei a dévoilé la semaine dernière les ordinateurs portables Huawei MateBook D 15 et MateBook D 14 2021 avec les processeurs Intel de 11e génération.