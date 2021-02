Un ordinateur portable de jeu plus polyvalent qu’un simple ordinateur portable de jeu

Le problème avec les ordinateurs portables de jeu est qu’il semble y avoir un effort concerté de la part des fabricants d’ordinateurs portables pour les rendre agréables à un public beaucoup plus large. Et pas seulement les joueurs. À juste titre ou pas. Mais cela ouvre une démographie beaucoup plus large qui trouvera ces plates-formes puissantes pertinentes pour eux. Ce qui a aidé en cours de route, c’est que les ordinateurs portables de jeu sont également devenus plus abordables, à une époque où vous deviez dépenser plus de Rs 1,50,000 pour obtenir quelque chose à moitié décent pour les jeux. Maintenant, ils coûtent beaucoup moins cher. Par exemple, le Lenovo Legion 5 qui est alimenté par le processeur mobile AMD Ryzen 5 série 4000 et coûte environ Rs 90 750 ou moins, en fonction des offres et des offres dont vous pouvez profiter.

L’ordinateur portable de jeu Lenovo Legion 5 a un châssis en aluminium et ce qui émerge après tout ce qui comprend l’anodisation et le sablage, c’est la couleur gris ardoise très cool. Cela ne ressemble pas à un ordinateur portable de jeu criard typique. Pourquoi je dis cool pour une nuance de gris est principalement parce que cela ne ressemble vraiment en rien aux gris ennuyeux typiques que vous visualisez peut-être. À certains moments, lorsque la lumière se reflète, il y a un soupçon de bleu quelque part. Peut-être que mes yeux me jouent des tours, mais tout cela est très agréable. Le logo de la Légion sur le couvercle est gravé au laser et vous ne le réalisez peut-être pas immédiatement, mais une partie de celui-ci s’illumine également. Comme il fallait s’y attendre, il y a beaucoup d’accents d’éclairage intégrés sur toute la longueur et la largeur du Lenovo Legion 5. J’ai déjà mentionné celui sur le couvercle. Il y a une bande près du bas, les évents de refroidissement reçoivent aussi l’éclairage et bien sûr, le clavier. En gros, jouez là-dessus dans le noir et vous obtiendrez également un bel éclairage sur la table.

Tous les ports sont derrière l’écran, dans ce qui semble être une extension de dock, mais ce n’est pas le cas. Je me souviens que les ordinateurs portables présentaient ce type de placement de port en standard il y a de nombreuses années, bien que maintenant, les ordinateurs portables de jeu trouvent cela le plus pertinent. Cool, car il cache l’encombrement des fils périphériques. Heureusement, chaque port est accompagné d’un voyant lumineux qui s’allume chaque fois que vous branchez quelque chose sur l’un des ports. Il y a quelques changements par rapport au Lenovo Legion 7 mais en ce qui concerne la connectivité, et celui qui se démarque est qu’il n’y a pas de port USB-C sur le Legion 5. Beaucoup a à voir avec le style et la couleur choix, ainsi que la façon dont l’ordinateur portable a l’air complètement calme lorsque tous les éléments d’éclairage sont désactivés – et c’est ainsi que les non-joueurs ou les joueurs occasionnels, qui veulent autrement un ordinateur portable Windows 10 puissant, pourront en tenir compte.

C’est sous le capot que se trouve tout le plaisir, et c’est aussi la grande poussée d’AMD dans le territoire qu’Intel avait dirigé pendant tout ce temps. Simplement à cause du manque de véritables alternatives pour les acheteurs. Cette configuration spécifique exécute le processeur mobile AMD Ryzen 5 4600H avec 8 Go de RAM. Pour être juste, je me serais attendu à au moins 16 Go de RAM, uniquement pour une marge supplémentaire et une protection future. Les graphiques sont gérés par la Nvidia GeForce GTX 1650Ti (4 Go) et vous obtenez la combinaison du disque dur de 1 To et du SSD de 256 Go beaucoup plus rapide – c’est là que réside Windows 10, pour les meilleures performances possibles. Ce ne sont pas des spécifications phares, mais ce que le Lenovo Legion 5 parvient à apporter, ce sont des performances de jeu solides sans vraiment avoir à faire de compromis sur le taux de rafraîchissement ou la résolution. Cela est vrai pour le jeu Forza Horizon 4 en particulier, qui est magnifique avec le paysage très détaillé, mais qui n’a pas non plus besoin de baisser les paramètres de résolution et de qualité. Cela sera également largement vrai pour beaucoup d’autres jeux, bien que beaucoup dépendra des optimisations et des correctifs.

Il est difficile d’ignorer que le Lenovo Legion 5 chauffe un peu pendant le jeu, quels que soient les paramètres d’alimentation. Et l’ordinateur portable fait beaucoup pour rester cool. À l’intérieur se trouvent deux ventilateurs. Pas de ventilateurs ordinaires, mais ils totalisent apparemment jusqu’à 67 pales de ventilateur en polymère à cristaux liquides. Cela, y compris les 6 capteurs thermiques placés à l’intérieur du Lenovo Legion 7i, font tous partie de ce que Lenovo appelle le système de refroidissement CoolFront 2.0.

J’aime assez les commandes de l’application Lenovo Vantage qui vous permettent de choisir entre les modes Performance, Équilibré et Silencieux – cela gère la quantité de travail du processeur et du GPU, en fonction des applications que vous utilisez à ce moment-là, afin de maintenir le niveau de performance que vous avez choisi. Assez proprement, quel que soit le mode dans lequel vous vous trouvez le reste du temps, le système peut être configuré pour passer en mode hautes performances dès qu’un jeu commence à se charger. Cela a une incidence significative sur l’expérience globale. J’ai remarqué que même pour des tâches assez simples qui incluent de nombreux onglets Microsoft Edge et certains documents Microsoft Word ouverts, le Lenovo Legion 5 avait toujours des fans qui tournoyaient à intervalles réguliers – en mode équilibré. Cependant, passez en mode silencieux et les choses se calment considérablement pour ce type d’exigence de travail. Chargez un jeu et le mode change instantanément.

Mais pourquoi cela arrive-t-il presque instantanément, demandez-vous? Le système de refroidissement est proactif et non réactif. Plus le délai de refroidissement agressif pendant le jeu est long, plus les chances que les températures atteignent un sommet plus tôt et l’inévitable ralentissement des performances pour protéger les entrailles sont élevées.

Le Lenovo Legion 5 a un écran assez vibrant. C’est la Full HD, et pour moi, cela frappe vraiment le point idéal sur un ordinateur portable. Cela coche les exigences HDR, de sorte que tout le contenu Netflix dans Dolby Vision sera magnifique. Idem pour les jeux prenant en charge le HDR également. Au moment où vous l’allumez et le configurez, la richesse de la couleur et les très bons niveaux de luminosité attirent vraiment votre attention. Ceci est évalué à une luminosité de 300 nits, ce qui est inférieur à celui de la Legion 7i, mais dans la plupart des cas, c’est juste. Les avantages de l’écran IPS en termes de couleur sont très évidents. Les réflexions ne gênent pas vraiment non plus.

Au-dessus de l’écran se trouve la webcam et, comme c’est maintenant un appareil standard dans la plupart des ordinateurs portables Lenovo récents, le Lenovo Legion 5 obtient également le curseur de l’obturateur de confidentialité physique pour bloquer la webcam. Cela s’ajoute à l’option logicielle du mode de confidentialité, mais ce curseur physique est idéal si vous ne faites pas facilement confiance au logiciel. Il ne s’agit que d’une webcam de résolution 720p et croyez-moi quand je dis cela – vous serez vu sous un faible éclairage lors des appels vidéo avec vos collègues, amis et famille, si vous ne disposez pas d’un éclairage adéquat autour de vous.

Il est peut-être un peu bizarre de s’attendre à une forte autonomie de la batterie d’un ordinateur portable de jeu. Cela étant dit, le Legion 5 dure environ 4,5 heures lorsqu’il est utilisé en mode silencieux avec la luminosité de l’écran à 30%. Le meilleur état est branché, pour le jeu ou autre. Il existe cependant la fonction Lenovo Rapid Charge, qui permet à cette batterie de passer à 50% de l’état de décharge complète, en 30 minutes. En fin de compte, vous ne devriez pas vraiment oublier l’énorme brique d’adaptateur de charge de 230 watts à la maison.

Le dernier mot: ce n’est pas seulement un ordinateur portable de jeu, il est plus polyvalent que cela

Tout le monde n’a pas beaucoup d’argent à dépenser pour un ordinateur portable de jeu, contrairement à la perception générale des joueurs. À ce prix et pour ce qu’il offre, le Lenovo Legion 5 apporte beaucoup de valeur à la proposition d’un ordinateur portable de jeu qui ne vous oblige pas à payer un prix exorbitant. Et la proposition AMD Ryzen 5 fonctionne également parfaitement. La fiche technique reprend les bases, y compris certaines technologies de refroidissement intelligentes et un logiciel de gestion système très intéressant qui intègre de nombreux ajustements que Windows 10 n’offrirait pas autrement. Si vous recherchez un ordinateur portable de jeu avec un budget limité ou un ordinateur portable purement puissant sur la plate-forme Microsoft Windows 10, le Lenovo Legion 5 fait appel à plus d’un front.