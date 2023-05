Un ordinateur portable AR n’est pas une idée aussi folle que vous pourriez le penser

Un petit clavier et un trackpad reposent sur mes genoux. Mais il n’y a pas d’écran. Pas que tu puisses voir, en tout cas. Pour moi, j’ai un espace de travail enveloppant incurvé avec des dizaines de fenêtres ouvertes. Je le vois sur une paire de lunettes AR (avec des inserts de prescription) perchées sur mon nez.

J’ai d’abord essayé le Spacetop à Las Vegas en janvier, mais la société qui l’a développé, Sightful, annonce enfin l’expérience du produit à accès anticipé maintenant. J’ai vu des tonnes de casques AR et VR, mais très peu de périphériques uniques conçus pour fonctionner avec ces futures lunettes et lunettes. Au lieu d’expériences de jeu ou sociales, le principal argument de Spacetop est de transformer les ordinateurs portables en appareils assistés par AR avec des affichages virtuels sans fin.

Si cela ressemble à un pitch bizarre, considérez que je l’ai déjà vécu. j’ai jumelé Meta’s Quest Pro à mon ordinateur portable pour étendre son virtuel moniteurs autour de ma tête, et de nombreuses solutions comme celle-ci existent déjà en utilisant les applications disponibles. Les interfaces peuvent être maladroites et le matériel n’est pas totalement conçu pour être mobile. La base du clavier de Spacetop, avec son propre processeur Qualcomm à l’intérieur, agit comme une ancre à suivi spatial que les lunettes AR peuvent suivre et suivre les écrans flottants. Le suivi peut fonctionner en mouvement dans une voiture ou un avion, et un bouton sur le clavier peut faire disparaître les écrans flottants pour une conversation dans la chambre avec quelqu’un, activant et désactivant les écrans virtuels.

Cette visualisation du travail sur Spacetop est en fait très similaire à l’expérience de son utilisation, sauf que le champ de vision à tout moment est plus petit (imaginez regarder à travers une fenêtre plus étroite). Sightful

Le Spacetop est livré avec une paire de Lumière réelle Lunettes AR dans le cadre de son emballage, qui doivent être physiquement attachées au clavier pour fonctionner. Les fondateurs de Sightful prévoient éventuellement des options sans fil, mais ont trouvé l’option connectée plus fiable pour un suivi cohérent en ce moment. En outre, l’ensemble du concept pourrait éventuellement fonctionner avec d’autres matériels de casque AR et de réalité mixte sur la route.

Le clavier du Spacetop. Pas d’écran, juste une base. Il y a un berceau pour les lunettes AR. Scott Stein/Crumpe

Cela aurait du sens, compte tenu du nombre d’appareils qui devraient être en route : Apple, pour commenceret peu importe Samsung, Google et Qualcomm préparent l’année prochaine. Les lunettes de NReal vont bien, mais ne fonctionnent pas plus mes propres lunettes. Au lieu de cela, j’ai dû utiliser des inserts de prescription, que Sightful fabriquera pour les acheteurs du matériel. Les inserts que j’ai essayés ne correspondaient pas parfaitement, mais étaient suffisants pour apprécier que la résolution d’affichage était plus que suffisante pour les lectures du moniteur. Le champ de vision, cependant, est plus étroit que la plupart des casques VR : il peut afficher quelque chose comme un écran de télévision de 40 pouces vu sur une table, mais je dois tourner la tête pour voir les autres fenêtres flottantes d’autres navigateurs minimisés dans le Interface logicielle de type Chrome de Spacetop.

Le co-fondateur de Sightful, Tomer Kahan, fait une démonstration de Spacetop avec moi. J’ai travaillé dessus aussi. Scott Stein/Crumpe

Le zoom sur les écrans ou le défilement s’effectue via le pavé tactile et le clavier. Le clavier lui-même est l’interface.

L’équipe de Sightful a de l’expérience dans la réalité augmentée : les fondateurs Tamir Berliner et Tomer Kahan sont venus de Magic Leap, et Berliner a également fondé Primesense, la technologie de détection de profondeur qui a propulsé Microsoft Kinect et qu’Apple a acquise comme base de sa caméra Face ID TrueDepth.

Alors que le casque d’Apple commence à imaginer comment la réalité mixte pourrait fonctionner avec d’autres appareils – peut-être des iPads ou l’Apple Watch – les lunettes et lunettes à venir commenceront à imaginer mieux fonctionner avec les téléphones ou les ordinateurs portables, et d’autres outils à venir. Il est logique que de nouveaux périphériques arrivent également – ​​pas seulement des contrôleurs, mais des anneaux de suivi, des trackers portables et une nouvelle vague de claviers conçus spécifiquement pour la réalité mixte.

Je pense que Spacetop est un peu en avance sur la courbe ici, et bien qu’il soit conçu comme un ordinateur principal avec son propre casque, l’avenir peut appartenir à des accessoires intelligents qui évoluent à partir de cette idée pour fonctionner avec plus de casques à venir. Si la réalité virtuelle et la réalité augmentée seront un jour plus que de simples lieux de jeux, de meilleurs outils de travail doivent arriver. Spacetop est une première étape assez fascinante vers ce que j’imagine être beaucoup plus sur ce front.