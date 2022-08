Un orchestre soutient l’Ukraine et réunit un couple séparé par la guerre

VARSOVIE – Après des années de lutte pour gagner leur vie en tant que musiciens en Ukraine, Yevgen Dovbysh et Anna Vikhrova ont estimé qu’ils avaient enfin construit une vie stable. Ils étaient mari et femme artistes de la Philharmonie d’Odessa – il joue du violoncelle, elle du violon – partageant un amour pour les partitas de Bach et la musique de “Star Wars”. Ils vivaient dans un appartement au bord de la mer Noire avec leur fille de 8 ans, Daryna.

Puis la Russie a envahi l’Ukraine en février. Vikhrova s’est enfuie pour la République tchèque avec sa fille et sa mère, apportant quelques centaines de dollars d’économies, des vêtements et son violon. Dovbysh, 39 ans, qui n’a pas été autorisé à partir parce qu’il est en âge de servir, est resté sur place et a participé aux efforts de défense de la ville, ramassant du sable sur les plages pour renforcer les barrières et protéger les monuments et diffusant de la musique ukrainienne sur des vidéos honorant les soldats du pays.

“Nous avons passé chaque jour ensemble”, a déclaré Vikhrova, 38 ans. « Nous avons tout fait ensemble. Et soudain, notre belle vie nous a été enlevée.