La Bibliothèque gratuite de Philadelphie est sous le feu des critiques après qu’un orateur appelé pour une formation à la diversité et à l’inclusion ait dit au personnel d’éviter des termes comme la suprématie blanche et le privilège blanc parce qu’ils étaient surutilisés et se concentraient sur une seule race.

Le consultant en diversité Brandi Baldwin, qui est noir, a dirigé la session de formation pour près de 200 employés de bibliothèque la semaine dernière via Zoom, selon le Philadelphia Inquirer.

Elle a fait référence à des expressions telles que la suprématie blanche, le privilège blanc et le racisme systématique comme des « mythes » et a fait valoir qu’ils ne devraient pas être utilisés parce qu’ils détournent l’attention des solutions et ne tiennent pas compte du fait que les personnes de couleur peuvent causer autant de tort que personne blanche.

«Est-ce que toutes les inégalités que vous rencontrez sont aux mains des Blancs? Demanda Baldwin.

La présentation a suscité l’indignation de nombreux participants qui ont déclaré qu’elle contredisait directement le message qu’ils poussaient dans une lutte de plusieurs années contre le racisme et la discrimination au sein de la bibliothèque gratuite.

La consultante en diversité Brandi Baldwin a dirigé une session de formation sur la diversité et l’inclusion pour près de 200 employés à la Free Library de Philadelphie la semaine dernière via Zoom (photo). Au cours de sa présentation, elle a dit au personnel d’éviter des termes comme la suprématie blanche et le privilège blanc parce qu’ils étaient surutilisés et se concentraient sur une seule race.

La présentation a suscité l’indignation de nombreux participants qui ont déclaré que cela contredisait directement le message qu’ils poussaient dans une lutte de plusieurs années contre le racisme et la discrimination au sein de la bibliothèque gratuite (ci-dessus dans une photo d’archive)

Parmi les critiques figurait Andrea Lemoins, un organisateur communautaire de la bibliothèque qui a cofondé Concerned Black Workers of the Free Library, un groupe qui a mené de nombreuses manifestations pour la justice raciale au cours de l’année écoulée.

« Les Noirs, nous souffrons sérieusement du SSPT à cause de cela [expletive] formation, même en y pensant maintenant, je veux juste pleurer », a déclaré Lemoins à l’Inquirer.

«Dire que le privilège blanc n’existe pas? C’est tout un niveau d’anti-noirceur et de racisme intériorisé pour elle que je ne peux tout simplement pas comprendre.

Fred Ginyard, un autre organisateur communautaire de la bibliothèque, a déclaré au journal: « Je ne comprends pas comment vous pouvez résoudre le problème si vous ne pouvez même pas le nommer. »

Le bibliothécaire Perry Genovesi, qui est blanc, a qualifié certains des messages de Baldwin de «séparés de la réalité». Il a dit qu’il semblait qu’elle essayait d’apaiser les Blancs qui ne sont pas à l’aise avec des concepts comme le privilège des Blancs.

«Il est important de ne pas s’aliéner nos collègues travailleurs blancs, c’est vrai», a écrit Genovesi sur un forum interne du personnel consulté par l’Inquirer.

« Mais en tant que travailleur blanc, j’ai pris conscience de mes avantages dans la société suprémaciste blanche. Penser que nos collègues travailleurs blancs sont incapables de changer, de se mettre du côté de l’antiracisme, est dépréciant.

Genovesi a déclaré qu’il appréciait certaines parties de la présentation, y compris lorsque Baldwin a critiqué les « politiques de la porte ouverte » parce qu’elles ignorent le fait que certaines personnes peuvent ne pas se sentir à l’aise pour soulever des préoccupations à la direction.

Il était également d’accord avec son point de vue sur les entreprises participant à un activisme performatif qui n’a aucune valeur réelle. Baldwin a cité la création par Crayola de «crayons multiculturels» comme exemple.

Baldwin (gauche et droite) a été invité à diriger le séminaire par DiverseForce, une organisation de diversité et d’inclusion basée à Philadelphie dont les clients comprennent Comcast, Independence Blue Cross et Wells Fargo

Baldwin a été amené à diriger le séminaire par DiverseForce, une organisation de diversité et d’inclusion basée à Philadelphie dont les clients comprennent Comcast, Independence Blue Cross et Wells Fargo.

Baldwin travaille comme entrepreneur pour l’entreprise. Elle est titulaire d’un doctorat en leadership pédagogique et en études politiques de l’Université Temple et a enseigné des cours de communication commerciale à la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie.

Elle s’est défendue contre les critiques en disant qu’elle avait donné le genre de présentation que la bibliothèque gratuite demandait – cela ne correspondait tout simplement pas à ce que les travailleurs voulaient.

«Ils cherchaient quelque chose de totalement différent», a-t-elle déclaré à propos des critiques. «Ils cherchaient à purifier l’air.

Baldwin a déclaré que la bibliothèque aurait dû consulter les travailleurs pour voir ce qu’ils attendaient de la formation à l’avance.

Le PDG de DiverseForce, Sulaiman Rahman, a abordé la controverse dans un courrier électronique adressé au personnel de Free Library et a accusé les critiques de nuire à l’objectif de la formation.

« Certains membres du personnel ont créé des publications sur les réseaux sociaux, contacté les médias et envoyé des messages qui semblaient être une tentative de faire honte ou de discréditer publiquement le Dr Brandi et / ou DiverseForce en réponse à leurs préoccupations et à leur désaccord avec une partie du contenu de la présentation », a écrit Rahman.

C’est une réaction que le Dr Brandi a évoquée au cours de sa session et nous espérons que les membres du personnel qui s’engagent dans ces comportements réfléchissent à la façon dont cela peut être contre-productif par rapport à l’objectif général d’être inclusif et d’embrasser la diversité de pensée et de perspectives au Bibliothèque de Philadelphie. ‘

Rahman a déclaré à l’Inquirer que la formation sur la diversité et l’inclusion avait marqué la conclusion du contrat d’un an de DiverseForce avec la bibliothèque gratuite.

Dans le cadre de ce contrat, DiverseForce a rédigé un rapport sur la façon dont la bibliothèque pourrait améliorer l’équité et a aidé à embaucher son premier responsable de la diversité et de l’inclusion, Guy A. Sims, qui a commencé le travail en décembre.

La Free Library est confrontée à des allégations de racisme et de discrimination envers les travailleurs noirs depuis des années. Les tensions ont atteint leur apogée au printemps dernier avec la mort de George Floyd à Minneapolis, incitant les employés militants à former Concerned Black Workers à la Free Library de Philadelphie. Sur la photo: des manifestants de Black Lives Matter à Philadelphie en mai dernier

Sims a écrit une lettre au personnel au sujet de la présentation lundi et a reconnu les critiques des travailleurs.

«Lors de l’examen des commentaires d’évaluation, il a été indiqué que le facilitateur offrait des perspectives qui ne reflétaient pas la direction que nous devrions prendre en tant qu’organisation», a écrit Sims.

« Ces points de vue appartiennent au facilitateur et constituent l’une des nombreuses façons d’examiner et de résoudre les problèmes de l’IDE. »

Sims a déclaré que la bibliothèque avait demandé à DiverseForce de réévaluer ses deux prochaines sessions de formation pour s’assurer qu’elles « offrent un espace sûr pour que le personnel puisse s’engager et entamer des conversations difficiles ».

« Nous continuerons à faire des ajustements au fur et à mesure que nous suivrons la voie de la Bibliothèque gratuite pour lutter contre les inégalités au sein de l’organisation, et inclurons beaucoup plus de voix dans d’autres conversations, ateliers et formations qui abordent le racisme systémique et la suprématie blanche à un niveau plus profond », a-t-il déclaré. dans une déclaration à l’investigateur.

Ginyard, cependant, a exprimé des doutes sur le fait que les prochaines sessions seront meilleures.

«Vous manquez tous la cible à chaque instant, à chaque occasion», a-t-il déclaré à propos de la direction de la bibliothèque.

La bibliothèque gratuite fait face à des allégations de racisme et de discrimination à l’égard des travailleurs noirs depuis des années, selon l’Inquirer.

Les tensions ont atteint leur paroxysme au printemps dernier avec la mort de George Floyd à Minneapolis, incitant les employés militants à former Concerned Black Workers à la Free Library de Philadelphie.

Sur sa page Instagram, le groupe publie fréquemment des histoires de travailleurs sur le racisme à la bibliothèque.

Le groupe a également organisé de nombreuses manifestations, dont une l’été dernier, qui a conduit de nombreux auteurs éminents à se retirer des événements de la bibliothèque gratuite en signe de solidarité.

La directrice de la bibliothèque, Siobhan Reardon, a démissionné en juillet dernier après que le groupe eut écrit une lettre ouverte exigeant qu’elle démissionne.