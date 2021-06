Un orateur des Communes furieux contre la gestion «inacceptable» du gouvernement de l’annonce de Covid

Sir Lindsay Hoyle a déclaré aux ministres qu’il était « totalement inacceptable » que Boris Johnson ait tenu sa conférence de presse télévisée sur les modifications apportées au calendrier de la feuille de route de Covid avant d’informer la Chambre des communes.

Le président de la Chambre des communes a accusé le n ° 10 de «marcher du pied» aux députés en ne les informant pas au préalable de tout changement.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, devrait désormais répondre aux questions des députés à la chambre plus tard lundi après l’intervention de l’orateur.

Clairement frustré, Sir Lindsay a déclaré aux députés lundi après-midi: «Puis-je simplement dire que nous n’allions pas obtenir de déclaration tant que je ne serais pas impliqué avec Downing Street. Le fait est que cela a été forcé d’obtenir une déclaration aujourd’hui, cela allait être laissé à demain, ce qui aurait été totalement inacceptable.

Il a dit qu’il comprenait « le Premier ministre en ce moment est à l’OTAN, [and] il y a une grande conférence en cours », mais a ajouté que « cette maison doit savoir [what ministers have decided], il doit d’abord le savoir.

conseillé Météo au Royaume-Uni : les dernières prévisions du Met Office Boris Johnson qualifie l’opposition aux réductions de l’aide étrangère de « propagande de gauche » Boris Johnson défiera la demande du président de voter sur les réductions de l’aide étrangère

«Je trouve totalement inacceptable qu’une fois de plus, une fois de plus, nous voyions Downing Street bafouer les députés. Nous ne l’acceptons pas et j’en suis au stade où je commence à chercher d’autres pistes s’ils ne prennent pas cette maison au sérieux.

Sir Lindsay a ajouté qu' »il est temps pour moi d’avoir une réunion avec le Premier ministre pour déclarer officiellement (…) avec lui que cette maison compte ».

Il répondait aux rappels au Règlement de deux députés conservateurs de haut rang, Peter Bone et Sir Edward Leigh, qui ont exprimé leur mécontentement face à la gestion de l’annonce.

M. Bone, le député conservateur de Wellingborough, a déclaré aux députés qu’il ne pouvait « penser à aucune annonce politique plus importante que des modifications des réglementations qui restreignent la liberté du peuple britannique », ce qui signifie qu’il était d’autant plus « préoccupant » que la presse et le public étaient être informé devant les législateurs.

« Ce qui rend cette affaire plus préoccupante, c’est qu’il y a environ 30 minutes, les médias ont reçu une copie sous embargo de la déclaration », a-t-il déclaré lors d’une apparition aux Communes. « Donc, les médias ont la déclaration à l’avance, il y aura une conférence de presse publique à 18 heures et les dernières personnes à connaître les modifications apportées à la réglementation Covid seront les députés. »

M. Bone a ajouté que c’était « très irrespectueux » et a même suggéré que cette décision pourrait être considérée comme « un outrage au Parlement ».

Cela a été suivi par un haut responsable du Parti conservateur, le député Sir Iain Duncan Smith, qui a demandé s’il serait possible pour le gouvernement de faire une déclaration au Parlement à 18 heures – avant que M. Johnson ne passe en direct dans le pays.

« Si quelqu’un est prêt à le faire depuis Downing Street, je veillerai toujours à ce que cette maison l’entende », a répondu Sir Lindsay.

« À mon avis, on m’a dit qu’aucune décision n’avait été prise. C’est pourquoi je suis plus choqué de savoir qu’il y a un embargo [with the press], une liste de ce qui va arriver à ce pays, à l’insu de cette maison.