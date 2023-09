Un orang-outan, des oiseaux gazouillants et une cascade sur un site indonésien contrastent avec la pollution extérieure

JAKARTA, Indonésie (AP) — Le président indonésien Joko Widodo accueillera ses collègues dirigeants asiatiques et mondiaux avec une scène de jungle captivante avec une cascade à deux étages, des orchidées sauvages et même un orang-outan perché sur un arbre.

La nature sauvage imaginaire, mise en scène dans les moindres détails dans l’immense hall du centre de congrès de Jakarta, dans la capitale, comprend une vidéo grand écran d’un calao à bec jaune glissant sur un ciel azur, des feuilles se balançant et des gazouillis d’oiseaux.

C’est une agréable façon de briser la glace pour Widodo et ses invités à Jakarta pour une semaine de pourparlers au sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est qui commence mardi.

« L’Indonésie veut offrir la meilleure hospitalité », a déclaré le ministre des Communications Budi Arie Setiadi à l’Associated Press à propos de la réception unique réservée aux dirigeants et personnalités de l’ASEAN, tels que la vice-présidente américaine Kamala Harris, le Premier ministre chinois Li Qiang et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

Le hall du centre des congrès était interdit au public et un panneau interdisait les vidéos et les photos jusqu’à ce que le spectacle de la jungle soit dévoilé.

L’Indonésie souhaite également souligner l’appel urgent de l’ASEAN en faveur de la protection de l’environnement et la nécessité de passer à des sources d’énergie plus vertes, a déclaré Setiadi.

La jungle artificielle est le seul type de jungle qui existe à Jakarta. La jungle la plus proche, abritant des orangs-outans en voie de disparition, se trouve à plus de 1 300 kilomètres (plus de 800 miles) sur l’île de Bornéo.

La capitale indonésienne est l’une des villes les plus polluées au monde et regorge de gratte-ciel, de circulation et de 11 millions d’habitants.

Le gouvernement a lancé un projet de deux décennies visant à déplacer la capitale de Jakarta à Nusantara, sur l’île de Bornéo, qui impliquera la construction de bâtiments gouvernementaux et de logements à partir de zéro dans une zone située à environ 2 000 kilomètres (1 240 miles) au nord-est de Jakarta.

___

Le journaliste d’Associated Press Jim Gomez a contribué à ce rapport.

Edna Tarigan et Niniek Karmini, Associated Press