Le temps sauvage a frappé la côte est de l’Australie avec des pluies plus abondantes, des orages, de la grêle, des vents destructeurs et des crues soudaines à venir.

La côte est inondée est au milieu d’un énorme événement météorologique avec des avertissements de temps violent émis jeudi pour une grande partie de Victoria, de Nouvelle-Galles du Sud et du sud-est du Queensland, avec jusqu’à 190 mm de pluie tombant dans certaines régions.

L’événement météorologique à l’est a vu la Gold Coast se retrouver dans les pires conditions avec des maisons, des routes et des entreprises inondées, des voitures submergées et des résidents forcés d’évacuer.

Le pire du déluge reste à venir avec un avertissement d’orage violent en place pour le sud-est du Queensland, qui pourrait entraîner des crues soudaines.

Les automobilistes de Gold Coast ont été exhortés à ne pas conduire sur les routes inondées après que de nouvelles pluies aient frappé la ville jeudi après-midi. Sur la photo, un automobiliste tente sa chance

Plus tôt jeudi, un avertissement d’orage violent avec de fortes pluies et des vents destructeurs a été émis pour les districts du centre et de l’est de Victoria.

Les conditions sauvages ont atteint Melbourne en milieu d’après-midi, apportant des pluies généralisées et grêlant la taille de billes.

Plusieurs banlieues, dont Gardiners Creek et Keilor, ont vu plus de 10 millimètres de pluie en moins de 15 minutes.

Le SES a reçu plus de 40 appels à l’aide pour des inondations mineures, des arbres tombés et des dommages aux bâtiments.

Une grande partie de la côte est de l’Australie, de Victoria au sud au sud-est du Queensland au nord, a été battue par de fortes pluies jeudi soir.

D’autres dégâts sont attendus avec l’arrivée des tempêtes dans le Gippsland jeudi soir.

«Cela a été assez important dans cette partie du monde», a déclaré Richard Russell du Bureau de météorologie.

La tempête qui a frappé Melbourne s’est intensifiée autour de Melton jeudi après-midi et a traversé la banlieue ouest avant de se déplacer vers l’est.

Une alerte pour des conditions d’asthme orageuses potentiellement mortelles a été émise pour l’est de Victoria après la mort de 10 personnes pendant ou peu de temps après un épisode d’asthme orageux à Melbourne en 2016

Sydney se prépare à son propre goût du temps sauvage jeudi soir avec un « avertissement détaillé d’orage violent » pour les gros grêlons et les fortes pluies qui frappent le sud-ouest de la ville.

« Des orages violents ont été détectés sur le radar météorologique près de Holsworthy et de Liverpool en direction du nord-est », a tweeté le Bureau de météorologie.

La grêle est vue par temps violent à Camberwell dans l’est de Melbourne jeudi après-midi

Le SES a reçu plus de 40 appels à l’aide après que Melbourne a été fouettée par un temps violent. Sur la photo, la grêle à Camberwell, Melbourne

Des conditions similaires étaient prévues pour le sud-est et le centre de la Nouvelle-Galles du Sud jeudi soir, tandis que le nord-est de l’État se prépare à davantage de fortes pluies et d’orages.

Le bureau a prévu une probabilité de 90% de tempêtes à Sydney vendredi après avoir atteint un sommet de 33 ° C.

Le risque d’orage se déplacera dans l’est de la Nouvelle-Galles du Sud et dans l’est du Queensland vendredi, puis dans le nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud et reviendra dans le sud-est du Queensland samedi.

Les météorologues ont averti que des conditions météorologiques plus sauvages se profilaient à travers le pays à l’approche de Noël.

« Un modèle météorologique classique de La Nina s’est développé à travers l’Australie avec des pluies et des orages qui ont touché une grande partie du nord et de l’est au cours de la semaine dernière », a déclaré le météorologue en chef de Sky News Weather, Tom Saunders, à news.com.au.

«Ce schéma se poursuivra au cours de la semaine prochaine avec de l’air humide offrant les bonnes conditions pour de nouvelles averses et orages sur la côte est.

« Dîner au bord de l’eau, niveau suivant », un résident de la Gold Coast a légendé cette photo de Laguna Park à Palm Beach sous l’eau

Les zones ombragées en jaune et orange dans l’extrême nord de la Nouvelle-Galles du Sud et le sud-est du Queensland ont été les plus trempées jeudi après-midi.

Plus de 150 mm ont trempé la Gold Coast en l’espace de huit heures jeudi avec 190 mm signalés à Tallebudgera Creek.

Le service d’urgence de l’État a été inondé de plus de 150 appels d’assistance tandis que les résidents de Tallebudgera et de Currumbin ont été exhortés à surveiller la montée des eaux de crue et à se déplacer vers des terrains plus élevés pour éviter d’être bloqués.

Le Gold Coast Council a exhorté les automobilistes à rester à l’écart des routes avec des prévisions météorologiques plus sauvages sur

« Nous allons probablement voir plus de pluie dans les prochaines heures, de sorte que les habitants de toute la ville doivent être en alerte en cas d’inondations localisées dans leur quartier. Évitez les voyages en voiture inutiles si possible », a publié le conseil sur Facebook.

Pendant ce temps, au sud de la frontière, Lismore, dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, a reçu plus de 120 mm de pluie en seulement trois heures.

Il y a eu des inondations soudaines dans le CBD de la ville et des inondations mineures de la rivière Wilsons, provoquant 136 appels à l’aide et 15 sauvetages d’inondation.

« Cela a été causé par un certain nombre d’averses et d’orages qui ont continué à cibler le seul endroit – nous appelons cela un train de tempêtes », a déclaré la météorologue Helen Kirkup à AAP.

Un avertissement d’inondation mineure demeure pour la rivière Wilson, bien que les niveaux diminuent.

Le Laguna Park de Palm Beach ressemblait à un lac jeudi après près d’une semaine de fortes pluies

Plus au sud, les niveaux des rivières à Coraki et Bungawalbin ont atteint un sommet pendant la nuit, mais des inondations mineures subsistent.

Coutts Crossing près de Grafton est également inondé.

La rivière Orara a culminé tard mercredi et devrait rester à un niveau de crue modéré jusqu’à vendredi matin.

D’autres tempêtes et pluies sont prévues pour les prochains jours,

« Nous assisterons à de violents orages dans une région assez vaste qui comprend Sydney, les Blue Mountains et le centre-ouest », a déclaré Mme Kirkup.

«Nous pourrions obtenir des pluies intenses à partir de cela, et nous pourrions également potentiellement entrer dans des vents dommageables ou de la grêle.

« Ces rivières du nord, la côte nord et les régions des plateaux du nord continueront de voir des orages (mais) demain, ils sont moins susceptibles d’être des candidats violents. »

Les fortes pluies sur la Gold Coast ont provoqué le chaos de la circulation sur l’autoroute du Pacifique jeudi