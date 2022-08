Un orage se dirigeant vers Toronto pourrait apporter jusqu’à 50 mm de pluie

Un orage de dimanche après-midi pourrait déverser jusqu’à 50 mm de pluie sur Toronto et ses environs et laisser des “conditions dangereuses” dans son sillage, selon le groupe qui surveille les conditions des bassins versants dans la région.

Dans un communiqué de presse publié dimanche, l’Office de protection de la nature de Toronto et de la région (TRCA) a déclaré qu’Environnement Canada prévoyait des averses et des orages “généralisés” cet après-midi jusqu’à lundi soir.

Alors que les orages devraient commencer à arriver vers 16 heures, la TRCA a déclaré qu’il était possible que plusieurs orages se produisent au même endroit en même temps et “pourraient entraîner des quantités de pluie localisées allant jusqu’à 50 mm d’ici la fin de dimanche”. .”

Le groupe a déclaré que les bassins versants de la région du Grand Toronto ont déjà vu entre 5 et 20 mm de pluie au cours des dernières 24 heures. Quelque 53 mm de pluie ont également été enregistrés dans le bassin versant nord du ruisseau Etobicoke.

En raison de l’averse, le TRCA avise que les rivières de la RGT pourraient connaître des débits et des niveaux d’eau plus élevés.

“La combinaison de berges glissantes et instables et de la montée des eaux pourrait créer des conditions dangereuses à proximité des rivières ou d’autres plans d’eau”, indique un communiqué.

On conseille aux gens d’éviter toutes les activités récréatives dans ou autour des plans d’eau en ce moment, y compris le lac Ontario.

Les parents et les tuteurs sont priés de garder les enfants et les animaux domestiques à l’écart des berges, car ils peuvent être devenus glissants ou instables à la suite des pluies nocturnes.

Un énoncé sur la sécurité de l’eau dans les bassins versants est en vigueur jusqu’au mardi 23 août.

Pendant ce temps, dans un communiqué de presse séparé, la Credit Valley Conservation Authority a déclaré que les “pluies intenses” associées aux orages pourraient entraîner une accumulation d’eau sur les routes et dans les zones urbaines inondables et basses.

L’organisation, qui surveille le bassin versant qui s’étend de Mississauga au sud et d’Orangeville au nord, a déclaré que certaines régions pourraient également voir des débits et des niveaux d’eau plus élevés plus tard cet après-midi et jusqu’à lundi.

Environnement Canada n’a émis aucun avertissement ou veille météorologique pour le moment.