Un opérateur ferroviaire condamné à une amende de 6,7 millions de livres dans un accident de train en Écosse qui a fait 3 morts

LONDRES — Un opérateur ferroviaire britannique a été condamné vendredi à une amende de 6,7 millions de livres (8,4 millions de dollars) après avoir plaidé coupable de manquements à la sécurité qui ont conduit à un déraillement qui a tué trois personnes et en a blessé six autres en Écosse il y a trois ans.

Network Rail a été sanctionné après avoir admis devant la Haute Cour d’Aberdeen, en Écosse, que plusieurs manquements mettaient en danger les passagers et les cheminots lorsque des pluies extrêmes ont emporté des roches et du gravier sur les voies et ont fait dérailler et basculer le train en bas d’une colline.

Le conducteur du train Brett McCullough, 45 ans, le conducteur Donald Dinnie, 58 ans, et le passager Christopher Stuchbury, 62 ans, ont été tués dans l’accident du 12 août 2020 près de la ville côtière de Stonehaven.

« Très peu de gens dans le nord-est de l’Écosse oublieront un jour les images des voitures », a déclaré le juge Hugh Matthews en prononçant sa sentence. « Aucune sanction que je pourrai imposer ne pourra indemniser ceux dont la vie a été touchée par cette tragédie. La seule disposition dont je dispose est une amende.

Peter Gray, l’avocat de Network Rail, a déclaré que la tragédie avait ébranlé l’opérateur « au plus profond ».

« Au nom de Network Rail, j’offre mes plus sincères condoléances aux familles », a déclaré Gray. « Et aux blessés, nos regrets les plus profonds et les plus sincères. »

La sentence a été prononcée au lendemain de déclarations poignantes des proches des victimes et d’un survivant de l’accident sur l’impact de l’accident sur leur vie, accusant la compagnie ferroviaire de ses manquements.

« Ce jour-là de 2020, nos vies ont été détruites », a déclaré Diane Stuchbury à propos du décès de son mari, survenu le jour de leur anniversaire de mariage. « Lui et moi avons été privés d’un avenir ensemble en tant que famille. »

Stuchbury était monté à bord du train à destination d’Aberdeen à Glasgow dans l’espoir d’obtenir une correspondance vers son domicile près d’Edimbourg après que son train ait été annulé en raison de précipitations exceptionnelles qui ont déversé près d’un mois de précipitations en trois heures.

Network Rail, qui appartient au gouvernement et est responsable des voies ferrées du Royaume-Uni, a admis qu’il n’avait pas réussi à s’assurer qu’un système de drainage avait été reconstruit en toute sécurité et qu’il n’avait pas ralenti le train même après ce qu’un procureur a qualifié de pluies et de glissements « bibliques » le long des voies. avait forcé le train à rebrousser chemin vers Aberdeen avant d’atteindre Glasgow.

McCullough roulait juste en dessous de la vitesse affichée de 120 km/h lorsqu’il a demandé à un signaleur s’il devait ralentir et on lui a répondu : « Eh non, tout va bien », a déclaré le procureur Alex Prentice.

Au moment où McCullough a actionné le frein d’urgence, il était trop tard.

Le train ScotRail a déraillé après avoir heurté les rochers.

« Il y avait un bruit étrange, comme si du métal traînait du métal », a déclaré au tribunal une passagère de 32 ans qui a survécu, affirmant que c’était comme si le train faisait de l’aquaplanage. « Je n’oublierai jamais ce bruit. »

Elle a été éjectée du train alors qu’il tombait et s’assommait. Lorsqu’elle a repris connaissance, elle était au bord de la voie ferrée, meurtrie et ensanglantée. La voiture dans laquelle elle se trouvait était écrasée.

«Je ne sais pas pourquoi j’ai survécu», dit-elle. « Mais je me sens chanceux chaque jour que je l’ai fait. »

Brian Melley, Associated Press