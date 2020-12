Le célèbre cabinet d’architecture autrichien Coop Himmelb (l) au envisage de construire un complexe d’opéra à Sébastopol, le principal port de Crimée, la péninsule de la mer Noire qui a été illégalement annexée par le Kremlin en mars 2014. Cet acte a placé la Russie sous stricte, bien qu’inefficaces, des sanctions de l’UE et des États-Unis qui restent en place à ce jour.

Le chef de la Coop Himmelb (l) au, Wolf D. Prix, a conçu le siège de la Banque centrale européenne à Francfort. Le projet Sébastopol aurait été commandé par une fondation créée par Vladimir Poutine, qui souhaiterait un ensemble culturel qui servira de monument à lui-même et à sa prise de Crimée il y a près de sept ans. Selon les rapports, le projet comprendra un musée et une galerie d’art ultramodernes.

Les rendus de conception du bâtiment proposé ne peuvent pas être trouvés sur la page d’accueil de l’entreprise, seulement un complexe à Kemerovo, une ville de Sibérie. Pendant plusieurs mois, l’entreprise a nié que des plans étaient en cours pour la Crimée. Prix ​​s’est par la suite plaint d’une fuite auprès des médias russes, qui ont ensuite publié les premières photos du projet Sébastopol en 2019.

Prix ​​aurait dû comprendre que Poutine utiliserait le projet comme un coup de propagande pour prouver qu’il pouvait ignorer les sanctions de l’Occident et laisser sa marque sur la péninsule en employant un cabinet d’architecture européen de renommée internationale pour réaliser ses souhaits.

Interrogé sur les sanctions, Prix a été franc dans son mépris de leur importance lorsqu’il s’est adressé récemment à l’agence de presse autrichienne: «Le mot culture n’apparaît pas dans ces sanctions et les bâtiments culturels sont donc exclus.»

Interrogé par la Nouvelle Europe, Peter Stano, principal porte-parole de la Commission européenne pour son équipe de politique étrangère, a rétorqué: «Toute activité d’un opérateur de l’UE en Crimée et à Sébastopol doit se conformer aux interdictions des deux règlements (sanctions) de l’UE», a ajouté, «En outre, le Conseil européen prévoit un gel des avoirs et une interdiction de mettre des ressources économiques à la disposition de certaines personnes qui soutiennent ou mettent en œuvre activement des actions ou des politiques qui portent atteinte ou menacent l’intégrité territoriale et l’indépendance de l’Ukraine.

En vertu de ces dispositions, la construction d’un bâtiment à Sébastopol est soumise à des critères différents de ceux de Moscou ou de Saint-Pétersbourg. L’ancien ambassadeur d’Autriche en Russie, Emil Brix, affirme que la construction d’un centre culturel en Crimée constituerait «une reconnaissance de son annexion par la Russie».

«Le secteur de la construction est en effet affecté par les sanctions de l’UE», a déclaré l’ambassadeur d’Ukraine en Autriche, Alexander Scherba, à la demande de la Nouvelle Europe. Le parquet de Kiev, qui avait été désigné pour la Crimée, mettrait Coop Himmelb (l) au sur sa liste noire d’entreprises.

Le projet place le chancelier autrichien Sebastian Kurz dans une position difficile concernant la politique étrangère de son gouvernement, qui a été largement amicale envers Moscou. «Nous ne pouvons plus être un constructeur de ponts digne de confiance entre Moscou et Kiev» si la construction avance, dit Brix.

Pour sa part, Prix a été désinvolte dans ses commentaires sur la question et a déclaré qu’il se souciait peu de la réponse de l’Ukraine. «Je n’ai pas l’intention de passer mes vacances à Tchernobyl.» Les relations de Kiev avec les États-Unis pourraient devenir problématiques pour Prix. Le Congrès américain déposerait probablement une motion visant à exclure Prix et ses collègues de la Coop Himmelb (l) au architectes des marchés publics aux États-Unis, ce qui pourrait s’avérer fatal pour l’entreprise car son bureau nord-américain est situé à Los Angeles.

Eva Blimlinger, députée verte et porte-parole des affaires culturelles au Conseil national autrichien, a récemment déclaré: «Personnellement, je ne trouve pas admissible en principe pour un bureau d’architecture – ou toute autre entreprise commerciale – de construire ou d’échanger avec des dictatures ou pays sanctionnés par l’UE. »

L’ancien ministre des Affaires étrangères de la République tchèque, Karel Schwarzenberg, qui a critiqué à plusieurs reprises Poutine, a déclaré à la Nouvelle Europe qu ‘«un fait regrettable est que la plupart des grands artistes sont aussi de grands égoïstes. En conséquence, ils sont immédiatement d’accord lorsqu’un politicien ou le dictateur le plus hideux leur offre une chance de réaliser leur travail. C’est regrettable, mais toujours confirmé par l’expérience passée. »

Prix, qui n’est pas connu pour ses proclamations publiques de modestie, s’est déjà mis à égalité avec Michel-Ange et d’autres, a déclaré au quotidien allemand Süddeutsche Zeitung, «Si vous n’étiez pas autorisé à construire pour des systèmes douteux, vous pourriez tout aussi bien détruire la plupart des œuvres de Michel-Ange, Bramante ou Borromini. Après tout, l’Église en tant que cliente est tout sauf démocratiquement légitime.