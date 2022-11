Un Ontarien passe 24 heures aux urgences

Un homme de 55 ans qui a passé près de 24 heures à attendre un lit dans une salle d’urgence le mois dernier affirme que le système de santé de l’Ontario est en panne.

Dan Trivett a déclaré à CTV News Toronto qu’il avait été impliqué dans une collision à Mississauga le 26 octobre. En conséquence, il a passé trois heures à l’hôpital Mount Sinai pour une évaluation du coup du lapin avant d’être renvoyé chez lui.

Cependant, peu de temps après avoir commencé à préparer le dîner, Trivett dit qu’il a commencé à ressentir une douleur intense à l’abdomen.

“J’avais l’impression d’être poignardé avec un couteau et que mes côtes étaient écrasées”, a-t-il déclaré à CTV News Toronto. “[I] à peu près évanoui en sueur, j’ai essayé d’appeler mon mari, je n’arrivais pas à respirer.

La famille a finalement pu appeler le 911 et Trivett a été transporté d’urgence à l’hôpital général de Toronto vers 2 heures du matin. Il a dit qu’il avait attendu sur une civière pendant environ deux à trois heures avec un moniteur cardiaque pour s’assurer qu’il n’avait pas de crise cardiaque.

Pendant ces trois heures, les ambulanciers qui l’ont transporté dans l’ambulance sont restés à ses côtés.

Ensuite, Trivett a été invité à se rendre dans un centre d’évaluation rapide, qu’il a décrit comme une cabine avec un fauteuil inclinable. Il y est resté jusqu’à son admission à l’hôpital vers 2 heures du matin, près de 24 heures après son arrivée.

Tout au long de l’expérience, Trivett a déclaré qu’il n’y avait aucune intimité et qu’il pouvait entendre des médecins parler avec d’autres patients de leur état.

« Tout le monde était traité autour de moi. Je pouvais les entendre », a-t-il déclaré.

“J’ai entendu le docteur dire, ‘nous devons vider ça’… si tu as mal au cœur, ce n’est pas l’endroit où tu veux être.”

Dan Trivett est vu sur cette photo prise à l’hôpital.

Les temps d’attente dans les salles d’urgence de l’Ontario ont atteint un niveau record en septembre.

Selon les données de Qualité des services de santé Ontario (QSSO), les patients ont passé en moyenne 21,3 heures dans une salle d’urgence en attendant d’être admis. C’est en hausse de 20,7 heures en août et 20,8 heures en juillet.

Plus tôt cette semaine, les libéraux de l’Ontario ont déclaré que ce mois de septembre était « le pire septembre jamais enregistré depuis 2008 ».

“Peu importe comment vous regardez ces données, que ce soit d’un mois à l’autre ou d’un an à l’autre, les performances des soins de santé continuent leur chute spectaculaire et sont malheureusement maintenant en chute libre”, a déclaré le député Dr Adil Shamji aux journalistes lors d’une conférence de presse. conférence mercredi.

Un rapport de Santé Ontario fourni aux cadres et aux chefs des services d’urgence, et divulgué par Shamji, a montré qu’il y avait en moyenne environ 946 patients attendant un lit d’hôpital dans une salle d’urgence de toute la province à 8 heures du matin tous les jours ce mois-là.

“Je repense à mes derniers jours au service des urgences lorsque nous avons une journée particulièrement claquée, et que les patients attendent un lit d’hospitalisation et qu’il n’y en a pas, et donc ils occupent des lits de soins aigus dans notre service des urgences qui sont désigné pour les nouveaux patients », a déclaré Shamji.

« Et lorsqu’il n’y a pas de place pour que les nouveaux patients soient évalués, pris en charge et traités. Ils se déplacent dans des espaces non conventionnels.

Le rapport a également montré que les temps de déchargement des ambulances avaient bondi d’environ 52,5% au cours de la dernière année, ce qui signifie que les patients ont attendu en moyenne environ 90 minutes avant d’entrer dans un hôpital en septembre.

Cette partie particulière du processus concernait Trivett, qui regardait les mêmes ambulanciers paramédicaux qui l’avaient amené rester pour surveiller ses signes vitaux et l’escorter jusqu’à la salle de bain.

« Ils ne pouvaient pas me laisser sans surveillance », a-t-il dit. «Je me sentais mal pour eux parce qu’ils étaient hors de la rue.

“Cela signifiait essentiellement que ces deux et cette ambulance étaient hors service pendant le temps qu’ils étaient avec moi, ce qui n’était pas la meilleure situation.”

Il a dit avoir également remarqué un certain nombre de patients cherchant des soins pour des choses comme des maladies respiratoires qui ont finalement été renvoyés chez eux après avoir consulté un médecin.

Le gouvernement de l’Ontario s’est engagé à ajouter jusqu’à 6 000 nouveaux travailleurs de la santé dans le cadre de son plan de stabilisation des soins de santé après la pandémie. Ils ont également déclaré qu’ils investiraient dans les chirurgies des cliniques privées et proposeraient une législation permettant aux hôpitaux de transférer les patients en attente de soins de longue durée vers un domicile qu’ils n’auraient pas choisi – deux idées qui, espèrent-ils, libéreront des lits d’hôpitaux pour les patients en soins aigus.

“Quand vous vous sentez mal, vous ne languirez pas dans le fauteuil des urgences”, a déclaré Trivett. «Je pense que la pire chose pour moi était d’être aux urgences et d’être déplacé trois fois et d’entendre et de tout voir. Vous avez des patients en santé mentale, vous avez des personnes âgées qui ont eu un accident vasculaire cérébral ou une crise cardiaque, qui sont en fin de vie et qui n’ont aucune dignité. C’est un peu triste. Le système est très défaillant.