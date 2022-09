Un Ontarien «chanceux d’être en vie» après un incident de rage au volant

Un homme de l’Ontario dit qu’il a de la chance d’être en vie après qu’un conducteur l’a suivi chez lui et l’a renversé dans un prétendu incident de rage au volant la semaine dernière.

L’incident s’est produit vers 17 h 30 le 26 août à Etobicoke.

Justin Smith a déclaré à CTV News Toronto qu’il s’était rendu à Westway Plaza, près des routes Kipling et Dixon, pour aller chercher de la nourriture pour sa famille et se rendre dans une pharmacie locale lorsqu’il a remarqué une voiture garée sur une route d’incendie. Il a dit qu’il s’était approché du chauffeur pour lui dire qu’il ne devait pas être là.

“Je suppose qu’il n’a pas pris ça gentiment, bien qu’à l’époque il ne m’ait rien dit”, a déclaré l’homme de 39 ans depuis son lit d’hôpital.

Il y a environ deux minutes de route entre la place et la maison de Smith, et à mi-chemin, alors qu’il était assis à un feu rouge, il a remarqué que la même voiture s’arrêtait à côté de lui. Le conducteur a commencé à lui crier dessus.

Smith a déclaré que le chauffeur continuait de le suivre dans le complexe où il habite. Après un court laps de temps et après avoir réalisé que le conducteur n’allait pas partir, Smith est sorti de la voiture pour le confronter devant son immeuble.

“En quelques secondes, j’ai entendu le moteur tourner. Et c’est le moment qui a pratiquement tout changé pour moi pour le reste de ma vie.

Selon Smith, le conducteur a accéléré et l’a frappé avec le véhicule avant de quitter les lieux.

«Je me souviens juste d’être sur le toit de la voiture. Je me souviens avoir entendu le verre du pare-brise se briser et se fissurer. C’était comme une éternité mais aussi si rapide.

“Vraiment, j’ai de la chance de ne pas être mort.”

Smith a déclaré qu’il s’était brisé le tibia, ce qui nécessite une chirurgie de reconstruction, et qu’il avait de nombreuses ecchymoses sur tout le corps.

« La seule partie de mon corps qui n’a pas été affectée, blessée ou égratignée était mon visage et ma tête. Je n’ai aucune idée de comment c’est arrivé, mais je suis absolument chanceux d’être en vie.

La police a déclaré avoir été initialement appelée sur les lieux pour un “défaut de rester avec des blessures”, mais l’affaire fait maintenant l’objet d’une enquête en tant qu’agression armée.

Les responsables affirment que la vidéo a révélé deux suspects, un homme et une femme, qui se trouvaient à l’intérieur de la voiture au moment de l’incident.

Le véhicule est décrit comme une Honda Civic argentée à quatre portes. L’enquête est en cours.

Justin Smith est vu avec ses enfants alors qu’il se remet d’un incident de rage au volant.

Pendant ce temps, Smith, qui est père de jumeaux de 10 ans, s’est dit préoccupé par les “temps incertains à venir” alors qu’il apprend à vivre avec ces blessures qui changent sa vie. Il dit qu’il ne pourra peut-être plus marcher correctement.

« Je ne pourrai peut-être pas reprendre ma vie normale. Faites ce que j’aime faire, vous savez, soutenez ma famille… jouez avec mes enfants », a-t-il déclaré. “C’est une pensée effrayante.”

Un membre de la famille a créé une page GoFundMe pour aider à soutenir la famille pendant ce que Smith est sûr d’être un long chemin vers la guérison. La campagne a déjà permis de récolter plus de 20 000 $, ce qui, selon Smith, “restaure sa foi en l’humanité”.

Avec des fichiers de Beth Macdonell de CTV News Toronto