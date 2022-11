Un Ontarien arrêté aux États-Unis pour des crimes présumés liés à un rançongiciel

Le ministère de la Justice des États-Unis a déclaré qu’un homme russo-canadien de l’Ontario est en garde à vue et en attente d’extradition vers les États-Unis pour sa participation présumée à une campagne mondiale de rançongiciels.

Le département a déclaré que Mikhail Vasiliev, 33 ans, de Bradford, en Ontario, est accusé de complot en vue d’endommager intentionnellement des ordinateurs protégés et de transmettre des demandes de rançon en rapport avec son rôle présumé dans le programme mondial de ransomware LockBit.

Le département décrit LockBit dans les documents judiciaires comme une variante de ransomware qui est apparue pour la première fois vers janvier 2020 et est depuis devenue l’une des campagnes les plus actives et les plus destructrices au monde, ayant été déployée contre au moins 1 000 victimes aux États-Unis et au-delà.

Il allègue que LockBit a fait au moins 100 millions de dollars en demandes de rançon et a extrait des dizaines de millions de dollars en paiements de rançon réels des victimes.

Il indique que le Federal Bureau of Investigation a commencé à examiner LockBit vers mars 2020.

Vasiliev encourt un maximum de cinq ans de prison s’il est reconnu coupable.