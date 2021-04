Le OnePlus 8 était un excellent choix presque phare de 2020 qui comportait une liste substantielle de fonctionnalités, avec quelques inconvénients. Dans notre examen, nous avons parlé de tous les «gains» qu’il a réussi, même avec des prix qui ont été inférieurs à ceux de nombreux autres téléphones du secteur. Aujourd’hui, cependant, vous pouvez en acheter un pour la moitié car le OnePlus 9 est déjà arrivé pour le remplacer. Les entreprises doivent se débarrasser des stocks, vous savez?

Pour le moment, et probablement juste pour aujourd’hui, B&H Photo vend le OnePlus 8 au prix de 399 $, soit 400 $ de réduction sur son prix d’origine. Il s’agit du modèle Verizon, avec une horrible coche Verizon 5G à l’arrière, mais B&H dit qu’il est déverrouillé et qu’il fonctionnera ailleurs. Cela devrait fonctionner correctement sur T-Mobile et AT&T LTE.

C’est une très bonne affaire, juste pour être clair. Le OnePlus 8 dispose d’un écran 6,55 ″ 90 Hz, de 128 Go de stockage, de 8 Go de RAM, d’un processeur Snapdragon 865, de trois caméras arrière, du WiFi 6 et bien plus encore. Il exécute également déjà Android 11.

B&H propose des modèles noirs et argentés à prix réduit dans le cadre de la vente Deal Zone d’aujourd’hui. Si vous avez besoin d’un téléphone solide avec des spécifications haut de gamme à un prix proche du Pixel 4a de milieu de gamme de Google, vous devriez sauter dessus.