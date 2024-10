Un OnePlus 13 inédit fait surface lors d’un événement eSport en Chine

OnePlus 13 alors qu’il assistait à l’événement Peacekeeper Elite 2024 en Chine. Si le OnePlus 13 peut être précommandé en Chine, aucune date de sortie n’a été annoncée. Et bien que la variante mondiale (OnePlus CPH2653) ait été comparée sur Geekbench, nous ne verrons peut-être pas cette version du téléphone prête à l’achat avant le début de l’année prochaine. Entre-temps, photos publiées sur le site de réseau social Weibo en Chine a montré un trio de joueurs utilisant lealors qu’il assistait à l’événement Peacekeeper Elite 2024 en Chine.

OnePlus 13 est un rêve pour les utilisateurs d’Android qui aiment les téléphones aux spécifications spectaculaires



Il s’agit d’un tournoi de jeu mobile mettant en vedette PUBG Mobile. Il a été décrit comme l’un des plus grands tournois PUBG Mobile avec des joueurs du monde entier cherchant à gagner une part des cagnottes estimées à plusieurs millions de dollars. Donc, si vous êtes un fabricant de téléphones chinois tel que OnePlus, ce serait le moment idéal pour donner des échantillons de l’appareil à certains participants afin d’attirer l’attention sur le nouveau modèle à venir.

Le OnePlus 13 fait surface lors de l’événement Peacekeeper Elite 2024 en Chine. | Crédit image-Weibo

Les trois photos vues sur Weibo ont révélé au moins trois options de couleurs pour le OnePlus 13 . Il existe une version du téléphone habillée de noir, une en bleu avec un îlot de caméra blanc (personnellement mon préféré) et une version du OnePlus 13 en blanc avec une bande argentée. Selon la rumeur, un modèle avec un dos en simili cuir vert n’a pas été repéré lors de l’événement et il convient de noter que selon le prolifique Digital Chat Station, la version noire du téléphone a un dos texturé.

Maintenant, comment savons-nous que les téléphones sur les photos sont les OnePlus 13? Bonne question. Tous les trois ont des caractéristiques de conception qui ont été incluses dans un précédent teaser du OnePlus 13 qui a été publié par le fabricant. Ces fonctionnalités incluent :

Un logo Hasselblad à côté de l’îlot caméra qui n’était pas sur le One Plus 12.

Un logo OnePlus centré sur la face arrière du téléphone.

Une bande argentée traversant l’îlot de caméra qui n’était pas non plus sur le OnePlus 12.

Le OnePlus 13 affrontera plusieurs modèles phares en Chine, principalement produits par les stablemates vivo et Oppo. Les trois sociétés appartiennent à BBK Electronics avec Realme et iQOO. Le puissant processeur Dimensity 9400 alimente à la fois la série vivo X200 et la gamme Opp Find X8.

À propos du OnePlus 13

Aucune date de sortie n’a encore été prévue pour le OnePlus 13 en Chine bien que des précommandes puissent être effectuées. Le téléphone sera d’abord commercialisé en Chine et nous prévoyons une sortie mondiale du modèle au début de l’année prochaine. Cette variante serait disponible sur des marchés tels que les États-Unis, l’Europe et l’Inde. Au moment où le téléphone sera disponible aux États-Unis, il affrontera probablement la série Samsung Galaxy S25, y compris le Galaxy S25 Ultra.

Le téléphone présente d’excellentes spécifications, notamment :

Un panneau OLED de 6,82 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 5 000 nits.

Trois caméras 50MP orientées vers l’arrière (principale, ultra-large et téléobjectif).

Caméra selfie frontale de 50 MP.

Processeur d’application Snapdragon 8 Gen 4 fabriqué par TSMC à l’aide de son nœud de processus 3 nm de deuxième génération (N3E).

Jusqu’à 24 Go de RAM.

Jusqu’à 1 To de stockage interne.

Batterie de 6 000 mAh prenant en charge une charge filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W.

Protection IP 68/69 contre la poussière et l’eau.

Options de couleur : noir (texturé), blanc et bleu (bicolore avec îlot de caméra blanc).