Un oncle « prédateur » a été reconnu coupable du meurtre « à motivation sexuelle » de sa nièce de 16 ans qu’il a attirée dans les bois et sauvagement battue à mort avant de mettre le feu à son corps.

Shane Mays, 30 ans, a tué Louise Smith en la frappant à plusieurs reprises au visage jusqu’à ce qu’une partie de son crâne s’effondre.

Il l’avait attirée dans une clairière au fond de Havant Thicket dans le Hampshire plus tôt cette année et, après l’avoir assassinée, avait tenté de brûler son corps souillé avant de rentrer chez lui et d’acheter de la pizza quelques heures plus tard.

Mays, qui était au chômage et passait neuf heures par jour à jouer à sa console de jeux X-Box, a ensuite couvert ses traces en se joignant à une énorme recherche de l’adolescent porté disparu le 8 mai.

L’accusé n’a montré aucune émotion lorsque le verdict unanime a été annoncé aujourd’hui, et des cris de «oui» ont pu être entendus de la galerie publique.

Il a dit à sa femme Chazlynn Mays – ou CJ – et au petit ami de Louise, Bradley Kercher, 17 ans, qu’il l’avait accompagnée dans un skatepark local la veille mais ne l’avait pas revue depuis.

Son corps a été retrouvé le 21 mai après une fouille policière de 13 jours et l’ADN de Mays trouvé sur les lieux. Son sang a également été retrouvé sur ses entraîneurs.

Il a reconnu plus tard son homicide involontaire, affirmant qu’il l’avait frappée quand il avait « perdu le contrôle » lors d’une dispute, mais a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de la tuer et a nié l’avoir abusée sexuellement.

Cependant, un jury de la Winchester Crown Court a pris aujourd’hui moins d’une heure pour le condamner du meurtre de Louise après un procès de trois semaines et demie.

À la suite du verdict, Rebbecca Cooper, la mère de Louise, a déclaré: « Nous tenons à remercier tous ceux qui ont contribué à trouver justice pour notre belle fille Louise.

«Aucun mot ne peut décrire la perte que nous ressentons au quotidien. Elle était notre rayon de soleil, et elle manque vraiment à tout ce qui la connaissait.

« Je ne peux pas le mettre en mots, mais la douleur à l’intérieur est incroyable simplement en sachant que nous ne la reverrons jamais. »

Le père de Louise, Bradley Smith, a déclaré: « Louise a été très aimée toute sa jeune vie. En famille, nous voulions lui offrir des moments heureux comme l’emmener en vacances.

« Nous trouvons tous impossible d’accepter que nous n’entendrons jamais sa voix ou ne la reverrons jamais.

«Notre chance de la voir grandir nous a été arrachée. En tant que père, j’ai déménagé pour essayer de construire une vie pour nous deux. Je n’aurai jamais la chance de partager ça avec elle. La perte de Louise a détruit notre famille.

Mays a déclaré au tribunal qu’il avait frappé Louise – qui avait un travailleur social et était traité pour dépression – « plusieurs » fois au visage et avait entendu ses os « craquer », après avoir perdu son sang-froid.

Il a déclaré: « J’ai continué, j’ai perdu le contrôle de moi-même. Elle a fait un bruit de gémissement, c’est là que je me suis arrêté.

Mays a développé un désir sexuel pour Louise, qui était venue vivre avec lui et CJ le 26 avril après s’être brouillée avec sa mère, Rebecca Cooper, et avoir quitté la maison qu’ils partageaient à proximité.

Il a commencé à flirter avec l’adolescent vulnérable, qui avait des antécédents de dépression et d’automutilation, et se livrait souvent à des jeux bizarres, à se battre et à chatouiller.

Au cours du procès, les jurés ont regardé une vidéo Snapchat dans laquelle Mays a été vu se fourrer la tête entre les jambes de Louise et se gratter le pied chaussé.

Bien qu’au début, elle aimait vivre là-bas et se référait à Mays et CJ, en tant que «maman» et «papa», la relation s’est vite dégradée.

Louise a envoyé un message à des amis pour leur dire comment elle avait appris à détester vivre avec son oncle, l’appelant «vil».

Le tribunal a appris comment elle dormait sur un matelas avec son petit ami Bradley qui avait été aménagé sur le sol du salon des Mays car ils n’avaient qu’un appartement d’une chambre.

Le couple, qui se levait souvent après 10 heures du matin et ne s’aventurait que rarement hors de chez eux pour acheter des cigarettes et des collations dans les magasins voisins, l’a punie pour ne pas avoir partagé les tâches ménagères en emportant temporairement son téléphone.

Les tensions ont fini par bouillir quand ils ont arrêté Louise de fumer du cannabis et ont interdit à Bradley de sortir de leur appartement après une furieuse crise d’un soir.

Le 7 mai, Louise a élaboré un plan pour vivre avec une amie de sa mère, Samantha Burt, avec qui elle était brièvement restée dans le passé, et lui a envoyé un message texte qui disait «J’ai besoin de votre aide».

Ils ont échangé de nombreux messages tout au long de la journée alors que Louise se préparait à emménager, mais elle a téléphoné plus tard à Mme Burt et lui a dit qu’elle avait changé d’avis après avoir parlé à son travailleur social.

Mays, un chômeur de 30 ans, qui passait neuf heures par jour à jouer à sa console de jeux X-Box, (avec sa femme, Chazlynn Jayne Mays) a couvert ses traces en se joignant à une énorme recherche de l’adolescent.

Au lieu de cela, Louise est restée sur place et plus tard dans la soirée, a accompagné Mays dans les magasins où il a acheté une bouteille de rhum de 17 £ et une bouteille de schnaps aux pêches – bien qu’il ait dit à la cour qu’il n’avait que 50 £ par quinzaine pour vivre.

Lui et CJ ont regardé la télévision dans leur chambre avec Louise jusqu’à 3 heures du matin. L’adolescente a dit à des amis par SMS qu’elle avait bu de l’alcool et qu’elle était tellement ivre qu’elle s’était évanouie.

Le lendemain, 8 mai, 75e anniversaire du jour de la Victoire, Mays s’est levé vers 10h30.

Quelques heures plus tard, il marcha avec Louise près d’une heure jusqu’à la clairière forestière de Havant Thicket.

L’accusation a affirmé qu’il lui avait promis du cannabis si elle l’accompagnait et que ses intentions étaient probablement motivées par un «intérêt sexuel».

Là, dans l’endroit reculé, il l’a frappée deux fois, la jetant au sol, et alors qu’elle était allongée sur le sol, il s’accroupit sur elle et continua à la frapper jusqu’à ce qu’il entende ses os craquer.

Son corps a été retrouvé par la police le 21 mai. Elle avait été agressée sexuellement avec un bâton et des tentatives avaient été faites pour incendier le corps.

L’accusation avait allégué qu’il l’avait tuée pour la «faire taire» et avait violé son corps parce qu’il craignait de l’avoir rendue enceinte.

En résumant le cas de l’accusation, James Newton-Price QC a déclaré: « Il a délibérément emmené Louise à cet endroit, il a choisi cette clairière dans ce bois. Il aurait pu s’arrêter après le premier coup de poing. Il n’a pas.

«Il a continué. Il pourrait bien avoir fait beaucoup plus et même pire. Il a choisi de l’abandonner dans les bois et a choisi, vraiment, de ne lui accorder aucune pitié.

«Ce sont ses choix, ce sont ses actes intentionnels délibérés, et il est responsable de ce qu’il a fait.

Il a ajouté: « Une tentative déterminée avait été faite pour détruire son corps, qui avait été si gravement brûlé et endommagé par le feu qu’il était méconnaissable.

« Son corps a été soumis à une violence et à des violations extrêmes, y compris des coups répétés et violents à la tête. »

Plus tôt dans le procès, M. Newton-Price QC avait décrit comment Mays s’était attaqué à l’adolescent légèrement bâti, qui espérait devenir infirmier vétérinaire.

Il a déclaré: «Louise n’avait que 16 ans. Elle était anxieuse, dans le besoin, mentalement fragile et vulnérable.

«Vulnérable à l’attention d’un homme prédateur qui flirtait apparemment avec elle et vivait avec elle dans le même petit appartement.

Mays, qui mesure 6 pieds et pèse 17 pierres, a admis avoir frappé l’adolescent de 5 pieds, affirmant qu’elle l’avait d’abord frappé avec le bâton avec lequel elle avait ensuite été abusée sexuellement de suite à cause de sa consommation de cannabis.

Mais il a soutenu qu’il était sorti de la clairière alors qu’elle était allongée sur le sol en «gémissant» et avait nié l’avoir assassinée ou abusée sexuellement d’elle.

Après avoir quitté Louise, il est sorti du fourré jusqu’à la maison de sa mère où il a pris un câble HDMI pour sa XBox et plus tard dans la soirée, il a été surpris par CCTV en train d’acheter des pizzas dans un supermarché islandais local.

Il a dit aux proches inquiets de Louise qu’il l’avait accompagnée à Emsworth Skate Park – dans la direction opposée de Havant Thicket – et avait même rejoint les habitants pour la chercher.

Mays, qui a admis avoir pris des drogues dures, comme l’ecstasy et la cocaïne, avait dans le passé reçu une mise en garde pour avoir agressé un autre garçon en 2005 alors qu’il avait 14 ans.

La police l’a d’abord arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir kidnappé l’adolescente et l’a libéré sous caution jusqu’à ce que son corps soit retrouvé et il a été de nouveau arrêté pour meurtre.

CJ a également été arrêté parce qu’il était soupçonné d’avoir aidé un délinquant, mais a par la suite été innocenté de tout acte répréhensible et libéré sans autre action.

Mays, qui a admis avoir pris des drogues dures, comme l’ecstasy et la cocaïne, avait par le passé reçu une mise en garde pour avoir agressé un autre garçon en 2005 alors qu’il avait 14 ans. Il a affirmé que le garçon s’en prenait à son neveu handicapé.

Il a également été mis en garde pour avoir manipulé des biens volés à l’âge de 18 ans. Il a déclaré qu’il avait involontairement acheté un vélo volé en ligne.

Cependant, un ancien ami a déclaré à MailOnline aujourd’hui que Mays avait l’habitude de voler la maison de sa mère et d’autres parents et de vendre les marchandises dans un magasin d’occasion près de Portsmouth.

Le copain de l’époque a révélé: « Il se dirigeait vers le magasin avec des articles de bric-à-brac qu’il avait volés et les vendait.

« Sa mère viendrait quelques jours plus tard et demandait aux commerçants que les articles avaient été volés et qu’ils devaient les rendre, mais ils n’ont jamais fait comme ils avaient été achetés de bonne foi. »

Le juge, Mme la juge May, a ajourné l’affaire pour la condamnation demain.

Remerciant le jury, elle a déclaré: « Vous ne pouvez pas imaginer que vous seriez assis sur une affaire comme celle-ci.

«Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour l’attention que vous avez accordée et votre présence pendant la pandémie.

Kate Anderson, procureure en chef adjointe du CPS Wessex, a déclaré: « Louise était une adolescente vulnérable qui recherchait des soins et du soutien auprès de Mays et de son partenaire au moment où elle en avait le plus besoin. Mays a complètement brisé cette confiance en emmenant Louise dans les bois, en la maltraitant et en la tuant.

« Le poids des preuves de l’accusation contre Mays a prouvé que sa série de mensonges n’était pas vraie. Il a finalement admis l’homicide involontaire coupable, mais a tout de même tenté de suggérer qu’il n’avait pas l’intention de l’assassiner et qu’il n’était pas responsable de l’étendue des blessures de Louise.

« L’équipe des poursuites a travaillé extrêmement dur pour construire une affaire solide afin que le jury puisse être sûr que Mays était coupable de meurtre et pour rendre justice à Louise et à sa famille. »