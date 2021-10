Un oncle dévoué se brise le COU dans un horrible accident de trampoline en jouant avec des enfants alors que les médecins avertissent qu’il pourrait rester paralysé

Un oncle DÉVOUÉ s’est cassé le cou dans un accident de trampoline alors qu’il jouait avec des enfants lors d’une fête d’anniversaire.

Les médecins craignent que David Small, de Stockport, ne reste paralysé après avoir atterri sur la tête alors qu’il tentait de faire un flip.

David Small s’est cassé le cou après avoir tenté un saut sur un trampoline lors d’une fête de famille Crédit : document familial/GoFundMe

L’homme de 41 ans a été décrit comme un « homme de famille dévoué » Crédit : document familial/GoFundMe

L’homme de 41 ans est dans et hors du coma provoqué à l’hôpital sans aucune sensation sous son cou – et les médecins ont averti sa famille qu’il pourrait se retrouver avec un handicap.

L’agent de voyages David a été transporté d’urgence à l’hôpital à la suite de l’accident survenu chez son neveu le 25 septembre, et les médecins ont découvert qu’il avait délogé deux vertèbres de sa colonne vertébrale – le laissant incapable de bouger ses membres, rapporte Nouvelles du soir de Manchester.

Il a besoin d’une intervention chirurgicale majeure pour réparer la partie inférieure de son cou et la partie supérieure de son dos, et a déjà subi une opération.

Mais son pronostic à long terme ne sera clair qu’après la deuxième partie de l’opération – retardée en raison d’une infection pulmonaire – et une fois qu’il aura commencé sa rééducation.

La famille de David a été dévastée par l’incident, y compris ses six neveux.

Son frère Neil a déclaré qu’ils étaient tous « choqués ».

« Il jouait juste sur le trampoline avec les enfants essayant de les divertir car c’est sa nature », a-t-il déclaré.

« Ils faisaient des flips et il a essayé d’en faire un aussi et il a atterri sur son cou.

« Au début, l’étendue des dégâts n’était pas claire. Il souffrait et il pouvait encore bouger ses bras.

« L’Ambulance Saint-Jean est venue d’abord pour l’évaluer, puis elle a appelé une ambulance appropriée.

« Mais il s’est de plus en plus aggravé et à partir du dimanche soir, il n’a eu aucune sensation du cou aux pieds. »

‘HOMME DE FAMILLE’

UNE Page GoFundMe a été créé pour les contributions à la réhabilitation de David, les sympathisants ayant déjà fait un don de près de 4 000 £.

« Remarquablement, son moral est assez élevé », a ajouté Neil.

« C’est une personne très positive et n’est pas du genre à se laisser abattre.

« Il est dans et hors du coma artificiel en ce moment. Mais nous sommes tous absolument vidés et dévastés.

« C’est un père de famille tellement dévoué pour nous tous. »