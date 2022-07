Un oncle désemparé se souvient du moment où il a trouvé des filles de 2 et 4 ans, massacrées par son père qui a tué sa famille, puis s’est retourné l’arme contre lui-même

Un oncle TOURMENTÉ s’est souvenu du moment où il a découvert sa nièce et ses deux enfants après qu’ils aient été abattus par leur père.

Robert James Needham, 42 ans, a utilisé un fusil de chasse sous licence et légalement détenu pour tuer Ava, quatre ans, et Lexi, deux ans, alors qu’elles étaient allongées dans leur lit.

Il a ensuite tiré sur sa partenaire Kelly Fitzgibbons, 40 ans, avant de se retourner le pistolet lors du premier verrouillage de Covid, a déclaré une enquête.

L’oncle de Kelly, Ronald Peacock, a décrit le moment où il a retrouvé leurs corps chez eux dans le village de Woodmancote, West Sussex.

Il a raconté à l’audience d’aujourd’hui comment il avait grimpé par une fenêtre ouverte dans la chambre du couple après avoir entendu la mère de Needham.

M. Peacock a ajouté: “J’ai réalisé que je pouvais voir la tête d’Ava sur le lit, sous la couette. Les deux filles allongées côte à côte dans le lit.

«Je pouvais voir Kelly par terre, près de la porte. Rob était par terre dans le couloir.

« J’ai grimpé par la fenêtre.

« La télé était allumée et je pouvais voir du sang sur les oreillers. Je pouvais dire qu’ils étaient tous les deux morts.

« Kelly était morte. C’était évident d’après la position et la quantité de sang que je ne pouvais rien faire pour elle.”

L’oncle a raconté comment il avait trouvé Needham allongé dans le couloir avec le fusil de chasse, qui avait un canon de 3 pieds, pointé sur sa tête.

Le chien de la famille, Billy, était également mort, M. Peacock appelant le 999 avant de retourner à la maison.

Il a déclaré: “Je pouvais sentir le froid à l’arrière de ma tête. Kelly avait froid, Ava avait froid et Lexi aussi avait froid.”

L’enquête a été informée que Needham avait commencé à consommer de la cocaïne dans les mois précédant l’imposition du verrouillage.

Il a essayé à deux reprises d’acheter la drogue dans les jours qui ont précédé le massacre de sa famille.

Le toxicologue médico-légal, le Dr John Slaughter, a déclaré à l’audience que Needham n’était pas sous l’influence de la cocaïne ou de l’alcool, mais qu’il aurait pu souffrir de symptômes de sevrage.

La famille et les amis n’ont signalé aucune tension entre le couple et il n’y a eu aucun rapport de difficultés financières ou conjugales.

“ILS ÉTAIENT SON MONDE”

L’enquête a appris comment la secrétaire juridique Kelly est décédée des suites de blessures par balle à la tête et au cou.

Les médecins ont également trouvé une blessure par balle sur son bras, qui a été décrite comme “défensive”.

Rendant hommage à sa sœur jumelle identique, Emma Ambler a déclaré que Kelly voulait être maman plus que tout.

Elle a déclaré: “Kelly et moi avons eu une enfance idyllique et heureuse et nous passions des heures à jouer ensemble, à inventer des routines de danse et des pièces de théâtre à montrer à la famille.

“À l’école, Kelly avait beaucoup d’amis, elle réussissait bien et l’école lui était facile.

“Personne ne m’a fait autant rire que Kelly. C’était une sœur incroyable. Elle était si attentionnée et elle traitait mes enfants comme les siens.

“Kelly rêvait d’avoir des enfants depuis plusieurs années, alors elle était ravie lorsqu’elle est tombée enceinte. C’était tout son monde et elle était si fière de ces belles filles.”

Mme Ambler a décrit la perte de Kelly comme “incompréhensible” après que les jumeaux “ont toujours dit que nous ne pouvions pas vivre l’un sans l’autre”.

Elle a ajouté: “Elle était vraiment une sur un million et je suis réconfortée par le fait qu’elle était à mes côtés en tant que ma sœur et ma meilleure amie pendant 40 ans.”

Mme Ambler a également rendu hommage à ses nièces Ava, qu’elle a décrites comme “belles et angéliques”, et Lexi, qui était “effrontée” et avait les “cheveux bouclés signature Fitzgibbons”.

L’enquête se poursuit.

