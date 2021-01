Gary Schottle est arrivé à temps pour voir les autres enfants en ligne frapper et sauter sur son jeune fils.

Surnommé Tank, Derek dominait les enfants harcelants, mais manquait de confiance en lui pour se défendre et avait le cœur trop gentil pour blesser intentionnellement qui que ce soit. Tête en bas, il prit les coups sans réagir.

Les Olympiques spéciaux ont tout changé.

Tank se sentit accepté et confiant. Il est devenu un leader, est devenu une source d’inspiration pour tous ceux qu’il a rencontrés.

La confiance en soi a permis à Tank de transmettre son message d’espoir et d’amour aux médias sociaux, où ses affirmations quotidiennes ont été un phare de joie pour plus de 100000 adeptes pendant les jours sombres d’une pandémie.

Si vous m’aviez dit à l’époque ce qu’il fait maintenant, je ne l’aurais pas cru. Il n’y a aucun moyen », a déclaré Gary Schottle. C’est vraiment incroyable.

Special Olympics, fondés par Eunice Kennedy Shriver, allient compétition et confiance pour les personnes ayant une déficience intellectuelle depuis les premiers jeux en 1968. Special Olympics s’est depuis étendu dans plus de 170 pays, autonomisant plus de 5 millions d’athlètes qui avaient souvent été mis de côté. .

La mission a toujours été une mission d’acceptation et d’inclusion.

Tank, un athlète de sept sports, l’a payé.

En tant que jeune garçon, il manquait de compétences sociales, avait peu d’amis et était souvent choisi par d’autres enfants.

En 20 ans de compétition Special Olympics, la confiance de Tank a grimpé en flèche, son leadership se répandant sur les terrains de jeu, la région de Houston et au-delà.

Tank, 31 ans, a reçu des prix locaux et nationaux pour avoir défendu les Olympiques spéciaux et la lutte contre l’intimidation. Il donne régulièrement des discours d’amour et d’espoir.

Tank est apparu sur CNN et d’autres réseaux pour se battre pour les Jeux olympiques spéciaux lorsque la secrétaire à l’Éducation, Betsy DeVos, a menacé de suspendre le financement de l’organisation en 2019.

Autrefois l’un des victimes d’intimidation, il est devenu une incarnation vivante du message Special Olympics.

C’est un individu grégaire, extrêmement extraverti, toujours positif, a déclaré Aaron Keith, directeur exécutif de la région est du Texas Special Olympics, où Hank participe. Ce qu’il a fait en tant que leader et agent de hasard pour les personnes ayant une carte d’identité est bien plus important que ce qu’il a fait sur le terrain.

Les abonnés ont explosé lorsque Tank a transmis son message à Twitter.

Tank publie quotidiennement des messages d’amour, d’espoir et d’inspiration qui ont attiré l’attention de célébrités telles que Mark Hamill, Marlee Matlin, Maureen McCormick, Rachel Maddow, l’ancien joueur de la NBA Rex Chapman, un mastodonte des médias sociaux à part entière et le joueur de la NFL JJ Watt

Il a remercié les médecins et les infirmières, réconforté ceux qui ont subi des pertes, félicité les accomplissements et encouragé les autres personnes handicapées.

J’adore répandre l’amour et l’espoir pour notre pays et notre monde », a déclaré Tank. Nous devons tous nous aimer les uns les autres et apporter espoir et inspiration aux autres.

Cela l’a transformé en une célébrité.

Tank a été présenté à la télévision locale et dans des articles de journaux. Il a fait une apparition sur le Ellen Show après avoir perdu 83 livres grâce à Special Olympics et est régulièrement invité à servir d’annonceur sur le premier tee lors de tournois de golf.

Tanks était un batboy si populaire pour les Sugarland Skeeters, que l’équipe de baseball de la ligue mineure l’a honoré avec une soirée bobblehead. Les fans se sont alignés pour prendre des photos avec lui après le match.

Les maires de Charlotte, en Caroline du Nord, et de Concord, dans le Massachusetts, ont déclaré les 12 et 13 décembre Derek Tank Schottle Day lorsqu’il y a reçu des prix.

C’est intéressant car on ne sait jamais ce que le lendemain va apporter, a déclaré Gary Schottle.

L’exposition fait parfois de lui une cible.

Twitter peut être un endroit au vitriol et les intimidateurs du clavier ont tenté d’attaquer Tank et son message.

Parfois, il descend ou ne comprend pas quand les gens lui disent des choses méchantes. La plupart du temps, il les accable d’amour et résout rapidement la situation.

Il est également armé d’une légion de défenseurs.

Quiconque ose prendre une photo virtuelle de Tank fait face à la colère de ses 101 800 adeptes. Les ennemis reculent presque toujours.

Il y a toujours des gens négatifs sur Twitter et beaucoup de gens me protègent, a déclaré Tank. Je suis juste un athlète qui veut répandre l’amour sur les réseaux sociaux et qui veut rendre ce monde meilleur quelque part sur toute la ligne.

Un protecteur protégé. Le message parfait.

