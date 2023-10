Un olympien poursuit un chiropracteur, alléguant des abus sexuels | Actualités, Sports, Emplois

LAKE PLACID — L’athlète de bobsleigh Aja Evans, qui a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques d’hiver de 2014, a déposé une plainte alléguant qu’elle avait été agressée sexuellement à plusieurs reprises par un médecin de l’équipe américaine sur une période de neuf ans. Selon le procès, plusieurs des abus les plus notables commis par le Dr Jonathan Wilhelm se sont produits dans les locaux de l’USOPC situés au 196 Old Military Road à Lake Placid.

Déposée devant le tribunal du comté d’Essex le 20 septembre, la poursuite désigne comme défendeurs la Fédération américaine de bobsleigh et de skeleton, le Comité olympique et paralympique des États-Unis, le Dr Jonathan Wilhelm et Pro Chiropractic – le cabinet de Wilhelm dans le Montana. Wilhelm soignait encore des athlètes au moment où la plainte a été déposée.

Wilhelm est chiropracteur depuis 2004, spécialisé en médecine sportive et possède plusieurs cliniques dans le Montana. Il travaille pour l’équipe américaine depuis 2012, dispensant des soins aux USA Track and Field, USA Gymnastics et USA Bobsled and Skeleton.

Le procès allègue que Wilhelm a harcelé et agressé sexuellement Evans pour la première fois en 2012. Tout en traitant Evans, Wilhelm aurait « sous couvert de traitement, exposer et toucher sa région génitale interne et son aine interne. » Wilhelm concentrerait également son traitement sur les muscles adducteurs d’Evans – l’intérieur de ses cuisses – bien qu’Evans n’ait jamais exprimé le besoin d’un traitement des adducteurs. Le procès indiquait que Wilhelm aurait été connu parmi les athlètes pour avoir tenté de trouver une raison de traiter leurs adducteurs. Wilhelm aurait abusé d’Evans lors de la Coupe nord-américaine de la Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton et de la Coupe du monde de bobsleigh 2013-2014, qui ont toutes deux eu lieu à Lake Placid en décembre 2013.

Evans et ses coéquipiers anonymes auraient également été photographiés par Wilhelm sans leur consentement. Les femmes ont écrit une lettre de plainte à la Fédération américaine de bobsleigh et de skeleton lors de l’examen de fin de saison 2016-2017, mais la lettre n’a pas donné lieu à une enquête, indique le procès. Dans un cas détaillé dans le procès, Evans et ses coéquipiers se déshabillaient dans la maison de départ avant la compétition aux Jeux olympiques d’hiver de 2018 lorsque Wilhelm aurait calé son téléphone. « afin de les enregistrer pendant qu’ils se déshabillaient. » Wilhelm aurait été surpris en train de photographier les femmes « au moins trois fois » et a été signalé à USA Bobsled et à l’USOPC. Le procès prétend que Wilhelm « de façon continue, obsessionnelle et compulsive » photographiez Evans dans divers états, notamment pendant l’entraînement, en traitement et au sauna. Evans pense qu’il l’a photographiée alors qu’il l’agressait sexuellement pendant « traitement, » aussi. Les membres de l’équipe de Bobsled, dont Evans, ont suggéré d’autres prestataires à USA Bobsled et ont embauché un chiropracteur distinct à leurs propres frais. Wilhelm a été retenu comme prestataire de soins pour USA Bobsled.

Evans affirme avoir décidé de prendre sa retraite après les Jeux olympiques d’hiver de 2018 en raison des abus sexuels et du harcèlement de Wilhelm. Cependant, elle est sortie de sa retraite en 2021, à temps pour les Jeux olympiques d’hiver de 2022. Le 3 décembre 2021, Evans s’est écrasée contre un mur lors d’une séance d’entraînement en Allemagne, nécessitant environ 30 points de suture au visage. Evans était initialement inconscient après l’accident. Le procès affirme que lorsqu’elle est revenue à elle dans un véhicule en route vers l’hôpital, Wilhelm était à ses côtés. « la toucher alors qu’elle sortait de son inconscience. » Plus tard, alors qu’Evans était soignée par le personnel de l’hôpital, Wilhelm aurait interféré avec ses soins médicaux et tenté de la prendre en photo pendant qu’elle était soignée.

Le procès allègue qu’Evans a encore été maltraité par Wilhelm lors de l’entraînement de bobsleigh à Lake Placid en juillet 2022 et lors des championnats nationaux de poussée de bobsleigh de l’USABS à l’automne 2022. Le procès n’a fait état d’aucun autre abus après fin 2022, car Evans est actuellement sous une suspension de deux ans qui a pris effet en novembre 2022 suite à son échec à passer un test antidopage en mars 2022.

Evans demande un procès devant jury. Étant donné que la plupart des abus présumés ont eu lieu à Lake Placid, la plainte a été déposée auprès de la Cour suprême de l’État du comté d’Essex.

USA Bobsled and Skeleton a publié une déclaration concernant le procès le 21 septembre.

« Bien que nous ne soyons pas en mesure de commenter les détails du procès ou des enquêtes en cours, l’USABS condamne les inconduites sexuelles. » dit le communiqué. « Ces types de questions relèvent de la compétence du Center for SafeSport des États-Unis et des forces de l’ordre. L’USABS soutient pleinement et coopère avec toutes les enquêtes menées par SafeSport. L’USABS reste déterminé à promouvoir un environnement sûr et respectueux pour tous les athlètes, entraîneurs, personnel et bénévoles.

Wilhelm a nié toutes les allégations d’abus dans une déclaration faite par l’intermédiaire de son avocat le 21 septembre.

« Dr. Wilhelm nie catégoriquement les allégations détestables portées contre lui. a déclaré l’avocat Ryan J. Stevens dans le communiqué. « Il n’a pas encore eu l’occasion de défendre aucune de ces allégations sans fondement devant les tribunaux ou dans le cadre d’une procédure judiciaire, mais il a hâte de le faire. »

Un défendeur dispose de 21 jours après avoir reçu une convocation au tribunal et une copie de la plainte pour répondre à la plainte. À la date limite de lundi, Wilhelm ne l’avait pas encore fait.

Ce n’est pas la première fois que Wilhelm est accusé d’un crime. En novembre 2020, lui et son épouse ont plaidé coupables d’évasion fiscale après avoir sous-estimé leur revenu imposable de 284 691 $ au total pour les années d’imposition 2013, 2014, 2015, 2017 et 2018. Les Wilhelm ont été condamnés à trois ans de probation, qui ont été réduits à un an en 2018. Avril 2022.

–

Abus sexuels dans le sport

–

Evans n’est pas la seule à avoir des allégations d’abus sexuels pendant sa carrière sportive.

Le Center for SafeSport des États-Unis, une organisation à but non lucratif basée à Denver, a été créé par le Congrès en 2017 pour lutter contre les abus contre les athlètes à la lumière de l’affaire Larry Nassar.

Le centre a publié une enquête en 2021 qui a révélé que parmi près de 4 000 athlètes adultes interrogés, 9 % des athlètes ont déclaré avoir subi des contacts sexuels inappropriés au cours de leur participation sportive. Une majorité de ces athlètes – 93 % – ont déclaré ne pas l’avoir signalé. Près de la moitié des athlètes ont également déclaré connaître des entraîneurs qui ont développé une relation sexuelle avec un athlète qu’ils entraînaient alors qu’il était mineur.

En 2016, l’Indianapolis Star a rapporté qu’il y avait eu au moins 368 allégations d’abus sexuels de la part de gymnastes de USA Gymnastics au cours des 20 dernières années, à raison d’une tous les 20 jours. Le journal avait alors rapporté que ce chiffre était probablement sous-estimé. En 2017, plus de 290 entraîneurs et officiels associés à l’équipe américaine ont été publiquement accusés d’inconduite sexuelle depuis 1982, selon le Washington Post. Ce chiffre provient d’un examen des entraîneurs et officiels interdits par les instances dirigeantes du sport ainsi que de clips d’actualité et de dossiers judiciaires.

Larry Nassar, ancien médecin américain en gymnastique, a été accusé en 2017 d’avoir agressé au moins 250 femmes et filles depuis 1992. Il a été condamné à 60 ans de prison fédérale en 2017, 175 ans dans une prison de l’État du Michigan en 2018 et 40 ans supplémentaires. à 125 ans de prison d’État en 2018, selon l’Indianapolis Star. À la suite de la condamnation de Nassar, USA Gymnastics a déposé son bilan dans le but d’aider à résoudre les poursuites connexes.

SafeSport enquête et résout les rapports d’abus et de mauvaise conduite au sein de l’USOPC. Il élabore également des politiques, des procédures et des formations pour prévenir de futurs abus. Cependant, SafeSport a été critiqué pas plus tard que lundi pour son incapacité à enquêter de manière adéquate sur les allégations d’abus.

Cindy Parlow Cone, présidente de la Fédération américaine de football, a écrit lundi matin pour USA Today que « SafeSport doit évoluer pour atteindre ses objectifs louables. »







Les dernières nouvelles du jour et bien plus encore dans votre boîte de réception