Un olympien devenu influenceur accusé d’avoir écrasé un avion ON PURPOSE pour des likes après s’être filmé en train de sauter d’un vaisseau

Un olympien devenu influenceur a été accusé d’avoir écrasé son avion exprès pour des likes après avoir été filmé en train de sauter de l’avion.

Trevor Jacob a survécu à l’accident d’horreur grâce à un parachute qu’il a emballé avant le décollage.

4 L’avion de Trevor Jacob a décroché en vol, le forçant à abandonner l’avion

4 L’ex-olympien a été accusé de s’être écrasé exprès pour faire de la publicité Crédit : Trevor Jacob/YouTube

La star de YouTube et ancien olympien américain a filmé toute l’épreuve sur un ensemble de Go-Pro attachés à l’avion et lui-même et l’a posté dans une vidéo intitulée « I Crashed My Plane » la veille de Noël.

On y voit l’ancien snowboardeur d’élite sauter de l’avion léger quelques instants avant qu’il ne s’écrase dans un ravin sur les contreforts de la forêt nationale de Los Padres en Californie.

Jacob a imputé l’accident à une « panne de moteur », mais les passionnés d’aviation qui ont examiné le clip de près de 13 minutes affirment que l’influenceur l’a peut-être accidenté exprès.

La Federal Aviation Administration (FAA) et le National Transportation Safety Board (NTSB) ont lancé une enquête conjointe sur l’accident et rendront leurs conclusions dans les 6 à 12 prochains mois, selon l’Independent.

Dans le clip, qui a été visionné plus de 1,4 million de fois, l’avion Taylorcraft BL6 de Jacob semble perdre de la puissance et décroche en l’air.

« Pendant le vol, j’ai eu une panne de moteur au-dessus de certaines montagnes », explique Jacob dans la vidéo.

Les plus lus dans The Sun MONSTRE DANS LA RUE Moment effrayant : un violeur transporte une femme dans les rues avant l’attaque LA FUREUR DE LA FAMILLE Monster a condamné Angel à la prison à vie mais il sera libéré dans deux ans, selon sa famille HONTE DU TEXTE Le chauffeur de Currys limogé pour des «textes effrayants» aux clients «a tout perdu» FANTASMES VIOLENTS Un voyou qui a laissé sa petite amie « incapable de marcher ou de parler » pose avec un énorme couteau

« Il n’y avait pas d’espace sûr pour atterrir. »

Avec son parachute déjà en place, Jacob se jette par la porte du pilote alors que l’avion dévie et s’écrase dans un ravin.

« C’est pourquoi je vole toujours avec un parachute », dit Jacob avant de se rendre sur le site de l’épave et de marcher dans l’obscurité jusqu’à ce qu’il trouve un fermier à qui il attribue le sauvetage.

Lorsque le clip a été publié le 24 décembre, les utilisateurs ont commencé à expliquer pourquoi Jacob utiliserait un avion qui semblait en si mauvais état.

À un moment donné dans le clip, du ruban adhésif était visible sur le tableau de bord de l’avion et des taches d’eau brunes à l’extérieur.

Jacob a depuis désactivé la section des commentaires, incitant les passionnés d’avions à produire leurs propres vidéos de réaction et explicatives.

Une personne a trouvé d’autres clips dans lesquels Jacob ne portait pas de parachute pour prouver que le accro à l’adrénaline ne porte pas toujours l’important kit de sécurité lorsqu’il vole.

D’autres ont souligné que les pilotes de petits avions ne portent pas de parachutes en raison des contraintes d’espace.

Le Santa Barbara Independent a rapporté que les responsables de la ville de l’aéroport de Lompoc City ont exprimé leur inquiétude quant à l’état de l’avion et ont déclaré qu’il avait besoin d’entretien.

Et des sources aéroportuaires ont déclaré que l’ancien athlète d’élite avait informé les responsables de l’accident quelques jours après qu’il se soit produit et avait ensuite loué un hélicoptère pour se rendre sur le site de l’accident afin de nettoyer l’épave.

Jacob a déclaré qu’il volait de l’aéroport de Lompoc City à Santa Barbara à Mammoth Lakes pour répandre les cendres de son ami proche Johnny Strange, décédé l’année dernière dans un accident de saut de base en Suisse.

The Sun Online a contacté Jacob pour un commentaire.

4 Les autorités de l’aviation ont lancé une enquête conjointe sur l’accident Crédit : Trevor Jacob/YouTube