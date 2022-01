Un olympien américain soutient son rival transgenre

Brooke Forde a un «grand respect» pour Lia Thomas, membre de l’équipe de natation féminine transgenre de l’Université de Pennsylvanie

L’olympienne Brooke Forde a défendu la nageuse transgenre Lia Thomas de l’Université de Pennsylvanie, affirmant que Thomas avait le droit de nager contre elle lors des événements de la National Collegiate Athletic Association (NCAA) cette année.

Auparavant connue sous le nom de Will avant la pandémie, Thomas a participé à l’équipe féminine de natation de l’UPenn cette saison tout en battant un certain nombre de records.

La présence de Thomas dans la compétition féminine a suscité la controverse, la NCAA mettant à jour sa politique pour déterminer que les organismes sportifs individuels doivent décider de leurs propres règles sur la participation des athlètes transgenres sous la pression d’un groupe de parents de l’UPenn pour modifier les règlements.

Mais alors que des gens comme Caitlyn Jenner ont fustigé Thomas, le jeune a trouvé du soutien chez son rival potentiel et médaillé d’argent de Tokyo 2020, Forde.

Dans une déclaration qui a été lue par son père et journaliste sportif Pat sur le podcast College Football Enquirer de Yahoo Sports, Forde a commencé par dire : « J’ai beaucoup de respect pour Lia.

« Le changement social est toujours un processus lent et difficile, et nous réussissons rarement tout de suite », a poursuivi Forde, qui a terminé deuxième avec l’équipe préliminaire américaine de relais 4×200 mètres nage libre aux Jeux.

« Être parmi les premiers à mener un tel changement social demande énormément de courage et j’admire Lia pour son leadership qui profitera sans aucun doute à de nombreux athlètes trans à l’avenir.

« En 2020, comme la plupart des nageurs, j’ai vécu ce que c’était que de se voir retirer ma chance d’atteindre mes objectifs de natation après des années de dur labeur [due to COVID-19] », a déclaré Forde, qui étudie pour une maîtrise en épidémiologie à Stanford.

« Je ne souhaiterais cette expérience à personne, en particulier à Lia qui a suivi les règles exigées d’elle. Je crois que traiter les gens avec respect et dignité est plus important que n’importe quel trophée ou record ne le sera jamais, c’est pourquoi je n’aurai pas de problème de course contre Lia aux NCAA cette année », Elle a fini.

Outre le fait que l’instance dirigeante nationale de chaque sport détermine la participation des athlètes transgenres, la nouvelle réglementation de la NCAA obligera les athlètes trans à documenter les niveaux de testostérone quatre semaines avant les sélections de championnat.

Dans une interview en décembre, Thomas a déclaré qu’elle avait commencé un traitement hormonal substitutif en mai 2019 avant de participer à la saison de natation 2019-2020 dans l’équipe masculine de l’UPenn.

Cette saison, Thomas s’est qualifiée pour une place aux championnats de natation et de plongeon de la NCAA 2022 qui se sont tenus en mars et se battra dans les épreuves féminines de 200 verges, 500 verges et 1 650 verges nage libre.

Avant cela, cependant, en février, une annonce devrait être faite sur la politique des étudiants-athlètes transgenres par USA Swimming, qui a déclaré avoir travaillé avec son homologue mondial FINA.