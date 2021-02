Un «Old Men’s Club» domine le Japon. Les jeunes les mettent juste en garde.

Pour certains, le moment était un signe d’espoir que la hiérarchie rigide basée sur l’âge du Japon pouvait être violée. Dans ce cas, les personnes âgées avaient été forcées de s’inspirer des jeunes, qui se sont sentis étouffés par une société dans laquelle les emplois de prune sont souvent attribués sur la base d’années de service plutôt que sur le mérite, et les dirigeants politiques et commerciaux les plus puissants sont dans leurs 70, 80 ou même 90 .

Une pétition en ligne que les femmes ont lancée s’est transformée en une campagne bruyante sur les réseaux sociaux qui a aidé à déloger le leader olympique, Yoshiro Mori, 83 ans, et l’a empêché de choisir un autre octogénaire pour lui succéder. Au lieu de cela, son remplaçant est une femme de plus de 25 ans sa cadette: Seiko Hashimoto, ancienne olympienne et législatrice actuelle.

Pourtant, même si ces changements de génération attirent l’attention, un changement plus large est susceptible de se produire lentement. Alors que les attitudes évoluent et que les jeunes trouvent une voix inhabituelle à travers les médias sociaux, il n’y a eu que des scintillements de changement sur le lieu de travail, et les hautes sphères du gouvernement et des entreprises japonaises restent fermement le domaine des hommes grisonnants.

D’autres efforts visant à exploiter les plateformes en ligne pour forcer le changement social n’ont pas donné de résultats généralisés au Japon. Yumi Ishikawa, mannequin, actrice et intérimaire japonaise, a mené une campagne virale sur les réseaux sociaux il y a deux ans, appelant à la fin des exigences des employeurs voulant que les travailleuses portent des talons hauts. Le ministère du Travail a reconnu qu’il fallait «sensibiliser» le problème, et quelques employeurs ont assoupli certains codes vestimentaires, mais de nombreuses femmes se sentent toujours obligées de porter des talons – et des jupes – au bureau.

Dans une certaine mesure, la démographie dicte l’hégémonie de l’ancien au Japon. Plus d’un quart de la population est âgée de 65 ans ou plus, le proportion la plus élevée au monde. Les Japonais ont tendance à vivre plus longtemps et en meilleure santé que de nombreuses autres personnes ailleurs, et les médias regorgent d’exemples d’artisans dynamiques qui restent actifs jusque dans leurs septième et huitième décennies. Mais parfois, les valeurs dépassées de l’ancienne génération prévalent.

Et si l’âge apporte dans de nombreux cas une expérience précieuse, au Japon, c’est souvent le diplôme qui l’emporte sur tous les autres.

«L’ancienneté et l’âge sont toujours plus importants que la capacité», a déclaré Jesper Koll, conseiller principal de la société d’investissement WisdomTree qui vit au Japon depuis plus de trois décennies. «Le Japon est le champion du monde pour ce qui est d’attirer votre rang, et le rang n’est pas une capacité, mais principalement l’âge.»

Le système d’ancienneté perdure en partie parce qu’il procure un sentiment de sécurité. Les travailleurs connaissent la voie à suivre et les valeurs sont inculquées bien avant d’entrer sur le marché du travail, avec des hiérarchies appliquées même parmi les enfants.

«Quand j’étais à l’école, j’ai entendu dire que si vous écoutez votre vieux sempai maintenant, alors quand vous deviendrez un sempai, les gens devront vous écouter», a déclaré Ryutaro Yoshioka, 27 ans, en utilisant le mot pour les mentors plus âgés. De même, sur le lieu de travail, a déclaré M. Yoshioka, les employés qui «restent dans l’entreprise finiront par se lever».