Un oiseau vole un écouteur à une femme et refuse de le rendre

Les oiseaux sont des créatures fascinantes. Dans un clip qui fait maintenant le tour d’Internet, on voit une femme allongée à l’extérieur et écoutant de la musique via ses écouteurs. Un oiseau, qui semble être l’animal de compagnie de la femme, vole et attrape l’un des écouteurs avant de s’envoler avec. Alors que la femme suit l’oiseau, il est assis au sommet d’une branche d’arbre, l’oreillette toujours entre son bec. La femme essaie de persuader l’oiseau avec une banane mais en vain. Il s’envole avec son nouveau jouet. La vidéo est maintenant devenue virale sur les réseaux sociaux. Vérifiez le ici:

Également publié sur une communauté Reddit, le clip fait rire les utilisateurs des médias sociaux des bouffonneries de l’oiseau. Certains, cependant, trouvent que l’oreillette est plus que justifiée. Un utilisateur de Reddit a écrit : “Apple a commencé à les déployer après que CHAQUE personne ait ignoré leurs stupides avertissements de volume.”

La femme a partagé le clip avec la chanson populaire TikTok Oh No! Chanson de Capone-N-Noreaga, jouée dessus. L’exemple de chanson de l’hymne du groupe de filles des années 60 “Remember (Walking In The Sand)” de The Shangri-Las a attiré l’attention sur TikTok. Cependant, les gens sont prêts à en faire une chose du passé. « C’est parce qu’elle écoutait cette CHANSON AWFUL ! Bon sang, pouvons-nous déjà le perdre? a écrit un utilisateur de Reddit.

Un troisième utilisateur avait une solution potentielle. “Jouez du deathcore, il vibrera probablement suffisamment pour que vous retiriez l’écouteur”, lit-on dans le commentaire. Un autre utilisateur a estimé que l’oiseau aurait pu être persuadé si la banane qui lui était offerte était au moins épluchée.

Pendant ce temps, un utilisateur a souligné quelle était la plus grande ironie pour eux. Le message sur Reddit était sous-titré “Sound Police”, mais la chanson jouée sur le clip était tout sauf approuvée. Ils croyaient que la chanson était juste douloureuse à ce stade. L’entendre sur tant de bobines a poussé beaucoup à développer une aversion à son égard.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici