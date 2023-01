Un oiseau vole de l’Alaska à l’Australie sans s’arrêter et bat un record du monde

Lorsqu’une barge à queue barrée a parcouru 8 435 milles sans escale de l’Alaska à la Tasmanie, en Australie, elle a dépassé le précédent record de la plus longue migration sans escale par un oiseau. Le voyage de 11 jours sans repos ni nourriture a été suivi par une balise satellite sur l’oiseau migrateur.

Selon les records du monde Guinness, La barge à queue barrée (Limosa lapponica), connue sous son numéro d’étiquette « 234684 », a parcouru 13 560 kilomètres (8 435 milles) de l’Alaska à l’État australien de Tasmanie sans s’arrêter pour se nourrir ou se reposer, battant le record de la plus longue migration sans escale d’un oiseau.

“La distance parcourue équivaut à deux trajets et demi entre Londres et New York, soit environ un tiers de la circonférence totale de la planète. Selon la balise satellite 5G fixée au bas de son dos, le voyage épique a commencé le 13 octobre 2022. , et a continué pendant 11 jours et une heure sans que l’oiseau n’atterrisse une seule fois”, a déclaré l’organisme de tenue des registres.

La Barge de cette année a dépassé le précédent record de 217 milles, établi en 2020 par un autre oiseau de la même espèce.

Eric Woehler de Birdlife Tasmania a déclaré au Guinness World Records que l’oiseau avait probablement perdu “la moitié ou plus de son poids corporel pendant un vol continu de jour et de nuit”.

“Les puffins à queue courte et les oiseaux moutons peuvent atterrir sur l’eau et se nourrir. Si une barge atterrit sur l’eau, elle est morte. Elle n’a pas de sangle aux pieds, elle n’a aucun moyen de descendre. Donc, si elle tombe sur la surface de l’océan d’épuisement, ou si le mauvais temps l’oblige à atterrir, c’est la fin.”

Cependant, cette barge, qui migre généralement vers la Nouvelle-Zélande, a effectué un virage à 90 degrés spectaculaire et a atterri sur les rives de la baie d’Ansons, dans l’est de la Tasmanie, en Australie.