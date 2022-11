Un oiseau s’envole avec l’appareil photo, les images finissent par ressembler à un tir de drone

Si vous êtes patient avec la photographie d’oiseaux, vous pouvez obtenir des clichés enrichissants. Et si l’oiseau est assez curieux, vous pouvez aussi bien prendre des photos de drone. Tout comme cette récente vidéo virale de Twitter. La vidéo, postée par un photographe, montre un oiseau se déplaçant à proximité d’une caméra qu’ils avaient installée. L’oiseau saisit alors l’appareil photo dans son bec et s’envole avec. La caméra capture des clichés assez impressionnants ressemblant à des drones. Bien que le corps de l’oiseau ait couvert la majeure partie de la vue, il avait toujours l’air assez étonnant. C’était une vue littérale à vol d’oiseau.

Depuis qu’il a été partagé dimanche, le clip a maintenant accumulé plus de 3 lakh de vues et compte.

Je vais prendre ça merci beaucoup… pic.twitter.com/KHXFH9ixpF —Fred Schultz (@FredSchultz35) 30 octobre 2022

Les utilisateurs des médias sociaux se sont demandé comment le photographe avait pu récupérer l’appareil photo. Il se peut qu’ils aient trouvé la caméra ou que le clip ait été automatiquement téléchargé sur le cloud, d’où ils ont pu le récupérer. Un utilisateur a écrit : « HAHA ! C’est pourquoi la fonction “trouver mon iPhone” a été inventée. J’ai des images incroyables !”

HAHA !! C’est pourquoi la fonctionnalité “trouver mon iPhone” a été inventée. Vous avez des images incroyables ! — Lainie Gulliksen (@lainiebird2011) 30 octobre 2022

Un autre commentaire disait: “Je pense que cela a besoin d’une bande-son – comme” I’m Flying “de Peter Pan.”

J’ai l’impression que cela a besoin d’une bande son – comme « I’m Flying » de Peter Pan. – Zasu Pitts (@ZasuPitts3) 30 octobre 2022

“Quelle vidéo géniale ! Maintenant, je vais rêver de voler ce soir ! » un troisième utilisateur a commenté.

Quelle vidéo géniale !!!! Maintenant, je vais rêver de voler ce soir ! – S (@ojibuwa196920) 31 octobre 2022

Certains autres utilisateurs de Twitter étaient curieux de savoir de quel oiseau il s’agissait. Venant à leur secours, un utilisateur a mentionné qu’il s’agissait de l’oiseau Kea. Un utilisateur a qualifié l’ami à plumes de “destructeur de tous les joints en caoutchouc de votre voiture en Nouvelle-Zélande”.

Les oiseaux Kea de Nouvelle-Zélande sont appelés ainsi en raison de leur cri de «ke-aa». Ils ont également été récemment désignés comme l’oiseau le plus intelligent du monde par l’Institut de biologie cognitive de Vienne. Ils sont plus intelligents que n’importe quel singe moyen. Ces oiseaux sont aussi intelligents qu’un enfant de quatre ans et ont une intelligence équivalente à celle des primates. Ils peuvent résoudre des énigmes logiques et profiter d’un bon défi. Les Kea sont tristement célèbres pour leur curiosité insatiable et souvent déconstructrice.

