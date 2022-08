Un oiseau exotique attire les trappeurs à la frontière tendue de Gaza

Commentez cette histoire Commentaire

KHAN YOUNIS, Bande de Gaza – Ils se déploient le long de la frontière tendue avec Israël dans l’obscurité de l’aube, posant des pièges et dressant leurs yeux de l’autre côté de la barrière de séparation – où se trouvent les perruches. Des dizaines d’hommes et de garçons palestiniens se sont lancés dans le piégeage des oiseaux ces dernières années. C’est une source de revenus rare mais maigre à Gaza, qui subit un blocus israélo-égyptien paralysant depuis que le groupe militant du Hamas a pris le pouvoir il y a 15 ans.

Leur proie est la perruche à collier, une espèce envahissante d’oiseau tropical qui a proliféré en Israël et dans les territoires palestiniens ces dernières années, très probablement après y avoir été amenée comme animal de compagnie. À Gaza, les oiseaux vert vif au bec rouge sont recherchés comme oiseaux chanteurs en cage.

“C’est un bel oiseau, et tout le monde l’aime”, a déclaré Khaled al-Najjar, un trappeur et père de deux enfants. “Je les attrape pour gagner ma vie et nourrir mes enfants.”

Les oiseaux nichent dans les fermes israéliennes de l’autre côté de la clôture mais s’envolent vers Gaza lorsque les travailleurs se dirigent vers les champs pour s’occuper des cultures. Les chasseurs d’oiseaux palestiniens de l’autre côté les attirent avec des gazouillis diffusés sur des haut-parleurs portables et les attrapent dans des filets et autres pièges.

Cela peut être un métier dangereux.

Israël a imposé une zone tampon de 300 mètres (yards) le long de la clôture et les forces surveillent de près la frontière, à la recherche de tout Palestinien soupçonné d’essayer de se faufiler en Israël, de poser des explosifs ou de creuser des tunnels d’attaque. Israël et le Hamas ont mené quatre guerres et plusieurs petites batailles au fil des ans, et plus tôt ce mois-ci, Gaza a connu trois jours de violents combats entre Israël et le plus petit groupe militant du Jihad islamique.

Un oiseleur a été abattu par les forces israéliennes l’année dernière, et des groupes de défense des droits des Palestiniens affirment que plusieurs trappeurs ont été abattus.

Une fois qu’ils ont attrapé leur proie, les trappeurs retournent dans les villes surpeuplées de Gaza, où ils vendent les perruches aux animaleries. Al-Najjar dit qu’il reçoit 30 shekels (environ 10 dollars) pour une paire de perruches. Dans certaines animaleries de Gaza, une paire est revendue deux fois plus cher.

Il y a peu ou pas de réglementation du commerce des oiseaux à Gaza, où le chômage oscille autour de 50 %. Le piégeage d’oiseaux migrateurs comme les hirondelles et les cailles, ainsi que d’espèces indigènes comme les chardonnerets, a gravement appauvri la population locale.

Mais en piégeant les perruches, ils pourraient rendre service à la région. La population de perruches et de myrnas envahissantes – un oiseau de la famille des étourneaux – a explosé au cours des 15 dernières années, entraînant un déclin des populations d’espèces locales comme le moineau domestique et le bulbul à lunettes blanches.

Une étude réalisée en 2019 par des chercheurs israéliens a révélé que 75 % des espèces d’oiseaux les plus courantes en Israël ont diminué au cours des 15 dernières années, tandis que la population d’espèces envahissantes a augmenté à des taux compris entre 250 % et plus de 800 %.

Abdel Fattah Abd Rabou, professeur de sciences environnementales à l’Université islamique de Gaza, a déclaré que les perruches menacent les oiseaux indigènes comme les huppes parce qu’elles occupent leurs zones de nidification. Ils peuvent également être un ravageur pour les agriculteurs en se nourrissant de raisins et de figues, a-t-il déclaré.

Pour les trappeurs et un petit groupe d’ornithologues amateurs à Gaza, c’est une façon de passer le temps.

Le blocus limite considérablement les déplacements vers et depuis l’étroite bande côtière, qui abrite plus de 2 millions de Palestiniens. Israël affirme que les fermetures sont nécessaires pour contenir le Hamas, tandis que les Palestiniens et les groupes de défense des droits de l’homme y voient une forme de punition collective.

“Il n’y a pas de travail et il n’y a rien d’autre que la chasse pour occuper mon temps”, a déclaré al-Najjar en inspectant une perruche attachée à des branches sèches qu’il prévoyait d’utiliser comme appât.