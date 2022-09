Un oiseau de proie bombardant en piqué attaque les pique-niqueurs tout en volant impitoyablement de la nourriture

Un oiseau de proie en piqué a paniqué les pique-niqueurs en se précipitant pour voler de la nourriture.

Le cerf-volant rouge a forcé une famille à fuir, blessant le père en attrapant une croûte de pizza et manquant de peu sa jeune fille.

Un cerf-volant rouge bombardant en piqué a paniqué les pique-niqueurs en se précipitant pour voler de la nourriture Crédit : Kevin Dunnett

L’oiseau de proie a arraché un morceau de l’épaule de Chris Hayden Crédit : Kevin Dunnett

Le rapace à griffes de rasoir a arraché un morceau de l’épaule de Chris Hayden alors qu’il profitait d’un pique-nique au bord de la rivière avec la fiancée Sam Barrett, 33 ans, leurs filles Lottie, six ans, et Poppy, un, et d’autres membres de la famille.

Le patron du garage, 29 ans, a déclaré: «Nous étions assis là à discuter et, la minute suivante, j’ai juste senti cette grosse balle poilue me frapper au visage, puis elle a essayé de s’accrocher et de décoller.

“J’avais un tout petit peu de croûte et c’est ce qu’il a fait.

“Je pensais que quelqu’un m’avait lancé quelque chose.”

Le cerf-volant, qui a une envergure de 6 pieds et mange généralement de petits mammifères, a ensuite foncé deux fois de plus sur la famille.

Carer Sam a déclaré: «Il est tombé deux fois de plus, une fois près de Poppy.

“Elle était juste assise là à manger et ça lui aurait vraiment fait mal.

« La troisième fois, c’était tout près de nous et c’est là que nous avons pensé, allons-y.

“Ce cerf-volant a appris aux gens à égaler la nourriture et attaque les pique-niques.”

Notre journaliste a même été bombardée en piqué lorsqu’elle s’est arrêtée pour un sandwich au bord de la Tamise à Mill Meadows à Henley-on-Thames, Oxon.

Les cerfs-volants rouges sont protégés par la loi de 1981 sur la faune et la campagne.

Daisy Smith, du conseil de Henley, a déclaré: “Il y a eu quelques problèmes récents de cerfs-volants opportunistes avec les pique-niques.”

Sam Barrett a déclaré: “Ce cerf-volant a appris aux gens l’égalité de la nourriture et attaque les pique-niques” Crédit : Kevin Dunnett