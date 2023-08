Un oiseau de Johnsburg a été testé positif au virus du Nil occidental – Shaw Local

Un geai bleu a été testé positif au virus du Nil occidental par le département de la santé du comté de McHenry la semaine dernière.

L’oiseau a été retrouvé mort le mardi 28 juillet à Johnsburg. On ne sait pas exactement ce qui a causé la mort de l’oiseau, mais il n’y a pas de blessures externes évidentes, a déclaré Patti Nomm, directrice de la santé environnementale du comté de McHenry.

Le département teste des lots de moustiques chaque semaine de mai à octobre. Jusqu’à présent, aucun résultat positif n’a été trouvé chez aucun moustique.

Nomm a déclaré qu’il n’était «pas inattendu» de trouver le Nil occidental dans le comté de McHenry. Les résidents doivent prendre des précautions pour éviter d’être infectés en limitant le temps passé à l’extérieur tôt le matin et le soir, en s’assurant que les portes et les fenêtres ont des moustiquaires bien ajustées et en vidant toute eau stagnante.

Il y a eu moins de cinq cas humains de virus du Nil occidental au cours des cinq dernières années, a déclaré Susan Karras, directrice des soins infirmiers en santé publique du comté de McHenry. Les données montrent qu’il y avait deux cas en 2018. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun cas humain cette année.

Le virus circule à travers les oiseaux et les moustiques, a déclaré Karras. Les humains sont des « hôtes sans issue » et ne peuvent pas transmettre l’infection.

« Certains oiseaux infectés peuvent développer des niveaux très élevés de virus dans leur circulation sanguine et les moustiques peuvent être infectés en piquant ces oiseaux infectés et en passant à d’autres oiseaux », a déclaré Karras dans un e-mail au Northwest Herald.

Les effets du virus du Nil occidental sur les humains peuvent varier de symptômes mineurs à potentiellement mortels. De nombreuses personnes en bonne santé ne ressentiront que de la fièvre, des maux de tête ou des courbatures, selon le département de la santé du comté de McHenry.

Dans les cas graves, le virus peut développer une encéphalite ou une méningite pouvant entraîner la mort. Les personnes à haut risque de symptômes graves ont plus de 60 ans et ont de graves problèmes de santé, a déclaré le département de la santé du comté de McHenry dans un communiqué de presse.

Le département de la santé teste environ cinq à sept oiseaux par an pour le virus du Nil occidental. Les oiseaux ne peuvent pas transmettre le virus à l’homme.

Le département de la santé conseille d’utiliser un insectifuge contenant au moins 20 % de DEET, un produit chimique qui empêche les insectes de sentir les humains. D’autres ingrédients tels que l’eucalyptus citronné et la picaridine peuvent également être efficaces contre les moustiques.

Les moustiques Culex, un type courant de moustique trouvé dans l’Illinois, sont les plus susceptibles d’être porteurs du virus. Ils pondent des œufs dans de l’eau stagnante, comme des gouttières bouchées, des bains d’oiseaux, des piscines abandonnées et de vieux pneus.

Les animaux domestiques peuvent également attraper le virus du Nil occidental à cause des piqûres de moustiques, a déclaré Maryellen Howell, directrice de la santé vétérinaire du comté de McHenry. Elle conseille de parler de prévention avec un vétérinaire, car un insectifuge humain comme un insectifuge peut être toxique pour les animaux.