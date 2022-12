Un oiseau attaque une ruche pour se nourrir de larves

Slogan : Une vidéo d’une buse à miel attaquant une ruche pour se nourrir est devenue virale sur Twitter.

Les médias sociaux abritent certaines des vidéos les plus fascinantes sur la faune. L’interaction entre différentes espèces d’animaux en fait sans aucun doute une montre intéressante. Une vidéo d’une buse à miel attaquant une ruche pour se nourrir est devenue virale sur Twitter, éveillant la curiosité de beaucoup à en savoir plus sur l’oiseau.

Les images montrent la buse à miel attaquant continuellement la ruche pour tenter de consommer les larves. Au fur et à mesure que la vidéo progresse, on voit l’oiseau prédateur attaquer l’essaim d’abeilles de différents côtés afin d’assouvir sa faim. « Je n’ai jamais entendu parler d’une buse miellée auparavant. Je ne savais pas qu’ils attaquaient les nids d’abeilles pour se nourrir », lit-on dans le tweet.

Depuis sa publication le 30 novembre, la vidéo a recueilli plus de 3 000 vues. Comme cela a attiré plus de globes oculaires, les personnes de la section des commentaires se sont livrées à la conversation sur les oiseaux, les abeilles et la faune en général.

Entre les blaireaux de miel et les buses de miel, tout animal qui a "miel" dans le titre ne devrait pas être dérangé apparemment.— Olive Garden Hate (@OliveGardenHate) 30 novembre 2022

Un utilisateur a commenté: “Entre les blaireaux de miel et les buses de miel, tout animal qui a “miel” dans le titre ne devrait pas être dérangé apparemment.”

Nous avions un couple reproducteur dans notre ferme dans le Devon dans les années 1980 – on nous a conseillé de ne le dire à personne à l'époque car ils étaient si rares.— Annabelle Valentine (@AnnabelleArt) 30 novembre 2022

Un autre utilisateur a révélé: “Nous avions un couple reproducteur dans notre ferme dans le Devon dans les années 1980 – on nous a conseillé de ne le dire à personne à l’époque car ils étaient si rares.”

Buse à miel huppée. C'est un oiseau migrateur qui vole vers la Sibérie, le Japon, etc., pendant les étés pour la reproduction.— Jayanta Bhattacharya 🇮🇳 (@goldenarcher) 30 novembre 2022

Un troisième utilisateur a souligné: « Buse à miel huppée. C’est un oiseau migrateur qui vole vers la Sibérie, le Japon, etc., pendant les étés pour se reproduire.

Selon la Royal Society for Protection of Birds, la buse miel est un grand oiseau de proie qui a de larges ailes et une longue queue. Il adore manger les larves de guêpes et d’abeilles. Leurs nids se trouvent principalement dans le sud et l’est de l’Angleterre, au Pays de Galles, dans le nord de l’Angleterre et dans le nord de l’Écosse. En hiver, les buses mellifères migrent vers l’Afrique. Une buse à miel peut mesurer jusqu’à 60 centimètres de long et peser entre 600 et 1 100 milligrammes. L’envergure de cet oiseau est comprise entre 135 et 150 cm.

