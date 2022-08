Un officier tire mortellement sur un homme qui avait un bidon d’essence scotché sur la poitrine

WAUKEGAN, Illinois (AP) – Un officier de police de la banlieue de Chicago a tiré et tué un homme mercredi après-midi qui avançait vers lui avec un couteau et un marteau et avait un bidon d’essence scotché sur sa poitrine, a annoncé la police.

Selon le Lake County News-Sun, le département de police de Waukegan a déclaré que l’officier, un vétéran de 15 ans, répondait à un conflit de quartier vers 12 h 45 lorsqu’il a vu une clôture en bois séparant deux maisons en feu. Il a attrapé un extincteur dans sa voiture de police et s’est dirigé vers la clôture en feu lorsque l’homme s’est approché de lui.

Lorsque l’homme a refusé l’ordre de l’agent de s’arrêter, l’agent lui a tiré dessus, a indiqué la police.

L’homme a été déclaré mort sur les lieux. Son nom n’a pas été dévoilé, dans l’attente d’une autopsie et de la notification du plus proche parent, a indiqué la police.

Le chef de la police de Waukegan, Keith Zupek, a déclaré qu’il avait demandé à la police de l’État de l’Illinois d’enquêter sur la fusillade.

Waukegan est situé à environ 42 miles au nord de Chicago.

The Associated Press