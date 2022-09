Un officier supérieur de l’armée à la retraite abattu par la guérilla birmane

On pense que Ohn Thwin est l’officier militaire le plus haut gradé en activité ou à la retraite assassiné depuis février de l’année dernière, lorsque l’armée a pris le pouvoir au gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi, déclenchant une large opposition publique.

La plupart des combats entre l’armée et ses opposants se déroulent dans les campagnes, où l’armée a mené d’importantes offensives pour tenter d’écraser la branche armée du mouvement pro-démocratie et décourager ses partisans. Les forces gouvernementales auraient eu recours à des tactiques brutales, notamment en incendiant délibérément des villages, une accusation démentie par le gouvernement.

Les guérilleros urbains opposés au régime de l’armée ont commis des assassinats ciblés, des sabotages, des incendies criminels et de petits attentats à la bombe. Des responsables et des militaires ont été victimes, ainsi que des personnes soupçonnées d’être des informateurs ou des collaborateurs militaires.

Than Than Swe, alors vice-gouverneur de la Banque centrale du Myanmar, a été abattue chez elle à Yangon en avril. Un groupe militant qui prête allégeance au Gouvernement d’unité nationale, la principale organisation d’opposition, a revendiqué l’attaque, à laquelle Than Than Swe a survécu. Elle a été promue en août à la présidence de la banque.