Un officier supérieur de la police Met limogé pour un clip de maltraitance d’enfants est rétabli en vigueur

Hier, une policière senior a été réintégrée à son poste malgré une condamnation pour possession d’une vidéo d’abus d’enfant.

La surintendante rencontrée, Robyn Williams, a été limogée à cause du clip non sollicité envoyé à un groupe WhatsApp de 17 personnes par sa sœur pour mettre en évidence un cas d’abus sexuel.

Robyn Williams a été réintégrée à son poste dans la police métropolitaine Crédit : PA : Association de la presse

Elle a déjà comparu devant un tribunal pour possession d’images indécentes Crédit : PA : Association de la presse

L’accusation a reconnu que Williams n’avait aucun intérêt sexuel pour les enfants, mais a déclaré qu’elle était toujours coupable de l’infraction – et a menti en niant avoir jamais vu l’image.

Un jury d’Old Bailey a déclaré l’officier décoré coupable de possession d’une image indécente.

Williams a été condamné à 200 heures de travaux d’intérêt général après avoir été reconnu coupable en novembre 2019.

A rencontré la fille en or, Mme Williams, 56 ans, qui a été félicitée pour son travail après la catastrophe de la tour Grenfell et était le visage de la force lors des célébrations du carnaval de Notting Hill et du réveillon du Nouvel An, a été limogée en mars de l’année dernière.

Le panel disciplinaire rencontré a statué qu’elle avait commis une faute grave et a mis fin à sa carrière de 36 ans dans la force.

La commissaire adjointe Helen Ball a déclaré que le défaut de Williams de signaler l’image ignoble envoyée par sa sœur était « très grave ».

Elle a souligné le « manque de vérité et de jugement » de Williams.

L’association des policiers noirs du Met affirme que son limogeage est un exemple de racisme institutionnel.

Williams a perdu un appel contre sa condamnation en février de cette année.

Mais hier, elle a été réintégrée de manière sensationnelle à son poste au Met par le Tribunal d’appel de la police, qui a remplacé son licenciement par un dernier avertissement écrit.

Elle recevra désormais un arriéré de salaire de plus de 100 000 £ lorsqu’elle a été licenciée.

Une source a déclaré: « C’est quelqu’un qui a été qualifié de menteur par sa propre force et condamné par un jury bien qu’il ait affirmé qu’elle n’avait jamais vu l’image d’abus sexuel. »

Le Met a déclaré: «Nous sommes au courant du résultat du tribunal d’appel de la police d’aujourd’hui, dans lequel Novlett Robyn Williams a fait appel de son licenciement sans préavis à la suite de sa condamnation pour possession d’une image indécente d’un enfant.

« Le tribunal a décidé que le licenciement de Mme Williams devait être remplacé par un dernier avertissement écrit. Nous attendons le jugement complet.

Une fois reçue, nous examinerons ensuite la décision et discuterons avec les représentants de Mme Williams en conséquence. »