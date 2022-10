Un officier supérieur de la police d’Ottawa affirme que la force aurait dû prendre plus au sérieux les renseignements sur le convoi de camions

Un haut responsable du Service de police d’Ottawa a déclaré que la force aurait dû prendre plus au sérieux les renseignements suggérant que les manifestants du Freedom Convoy prévoyaient de rester plus de deux jours.

Patricia Ferguson, chef adjointe par intérim de la police d’Ottawa, a fait cet aveu lors de son témoignage devant la Commission d’urgence de l’ordre public jeudi. La commission étudie si la décision du gouvernement fédéral d’invoquer la Loi sur les mesures d’urgence pour déplacer les manifestants était justifiée.

L’une des questions sur lesquelles l’enquête publique s’est penchée est de savoir si la police d’Ottawa a ignoré les signes indiquant que les manifestants prévoyaient de se retrancher.

Mercredi, l’enquête a appris que le bureau du renseignement de la Police provinciale de l’Ontario avait déclaré qu’au début de janvier, il avait signalé qu’une manifestation antigouvernementale de masse pourrait se diriger vers Ottawa.

Les preuves présentées à la commission ont également montré que la police et les responsables de la ville avaient reçu un avertissement de l’Association des hôtels d’Ottawa-Gatineau selon lequel quelqu’un du Canada United Truckers Convoy avait tendu la main pour réserver des chambres d’hôtel pendant au moins 30 jours.

Mais la police d’Ottawa pensait que la foule se dégagerait après le premier week-end.

“Avec le recul, qu’auriez-vous fait différemment dans cette phase de planification”, a demandé l’avocat de la commission Frank Au.

“Je suppose que nous aurions donné plus de crédibilité aux informations et aux renseignements nous disant qu’il y avait une faction qui [they] prévoyaient de rester beaucoup plus longtemps », a répondu Ferguson.

Patricia Ferguson du Service de police d’Ottawa arrive pour comparaître comme témoin à la Commission d’urgence de l’ordre public à Ottawa, le jeudi 20 octobre 2022. (Sean Kilpatrick/La Presse canadienne)

Ferguson, qui était responsable de la police communautaire à l’époque, a déclaré que le plan d’urgence initial de la police d’Ottawa ne s’étendait que jusqu’à lundi midi.

Ils n’avaient toujours pas de nouveau plan au 4 février, une semaine après que les manifestants et leurs véhicules soient entrés pour la première fois dans la ville, car la force “éteignait les incendies” et s’occupait du personnel, a déclaré Ferguson.

Elle a déclaré qu’avant le premier week-end, la dotation en personnel de la police d’Ottawa avait été entravée par la maladie et les congés.

La force était “à genoux”, a déclaré Ferguson.