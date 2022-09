L’un des principaux gendarmes du Canada, qui a participé à un appel téléphonique controversé qui a suscité des inquiétudes d’ingérence politique, témoigne vendredi devant l’enquête sur les tirs de masse en Nouvelle-Écosse.

Le sous-commissaire Brian Brennan, responsable des contrats et des services de police autochtones à la GRC, comparaît devant la Commission des pertes massives qui mène l’enquête sur le massacre d’avril 2020, au cours duquel un homme armé a tué 22 personnes dans toute la province.

La La webdiffusion du témoignage de Brennan peut être visionnée ici.

La commission a déjà interviewé Brennan en août, lorsqu’il a parlé de son impression de l’appel téléphonique du 28 avril 2020 avec la commissaire de la GRC Brenda Lucki et des membres de la GRC et des membres civils de haut rang de la Nouvelle-Écosse.

Surint. Les notes de Darren Campbell de ce jour-là indiquaient que Lucki était en colère que l’équipe de la Nouvelle-Écosse n’ait pas partagé les détails des armes à feu du tireur lors d’une conférence de presse. Campbell a déclaré que Lucki avait “promis au ministre de la Sécurité publique et au cabinet du premier ministre” que la GRC publierait les détails avant la législation en attente du gouvernement libéral sur les armes à feu, bien que Brennan ait déclaré à la commission qu’il ne se souvenait pas que la législation avait été mentionnée lors de l’appel.

Lucki a déclaré à la commission et à un comité de la Chambre des communes que Bill Blair, alors ministre de la Sécurité publique, ne lui avait jamais ordonné ni ordonné de divulguer les marques et les modèles des armes à feu. Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que le gouvernement n’avait exercé aucune pression « indue » sur la GRC.

D’autres hauts dirigeants de la GRC en Nouvelle-Écosse ont témoigné qu’ils avaient trouvé le ton de Lucki lors de cette réunion irrespectueux et qu’ils avaient été insultés par Lucki en évoquant la législation sur les armes à feu.

Brennan a témoigné vendredi que Lucki lui avait dit qu’elle voulait rencontrer des dirigeants de la Nouvelle-Écosse, qu’elle n’était pas satisfaite de la façon dont la conférence de presse s’était déroulée et qu’elle avait été frustrée par le flux de communication de la GRC de la Nouvelle-Écosse.

Vendredi, le sous-commissaire Brian Brennan témoigne devant la Mass Casualty Commission. (Commission des pertes massives)

Brennan a dit qu’il avait dit à Lucki que ce n’était probablement pas le meilleur moment pour une telle réunion, car il était tard dans la journée en Nouvelle-Écosse et l’équipe venait de terminer une conférence de presse qu’ils estimaient probablement réussie. Mais Lucki a continué et la réunion a commencé à peine 15 minutes plus tard, selon Brennan.

Après la réunion, Lee Bergerman, sous-commissaire et commandant de la GRC en Nouvelle-Écosse, a appelé Brennan sur le chemin du retour pour lui dire qu’elle était en colère et déçue par la réunion, qu’elle n’avait pas été bien accueillie par les autres hauts dirigeants de la chambre et que le moment n’était pas approprié.

Brennan a déclaré qu’il n’avait pas informé Lucki de l’impact de la réunion, affirmant qu’il “n’avait pas compris à l’époque à quel point les individus étaient profondément touchés”.

“C’était une de ces choses malheureuses où quand vous ne pouvez pas voir les gens avec qui vous interagissez, vous ne pouvez pas lire le langage corporel, vous ne pouvez pas voir à quel point les gens sont bouleversés.”

Brennan a déclaré rétrospectivement que s’il avait su comment la réunion avait affecté le leadership sur le terrain en Nouvelle-Écosse, il aurait informé Lucki.

Lucki a témoigné qu’il y avait eu une mauvaise communication avec l’un de ses employés nationaux des communications de la GRC qui lui avait donné la fausse impression que des informations sur les armes à feu seraient divulguées lors de la conférence de presse du 28 avril, et Lucki l’a transmise à Blair et au premier ministre.

Lorsque les détails des armes à feu n’ont pas été publiés, Lucki a déclaré au comité de la Chambre des communes qu’elle était bouleversée parce que “j’avais l’impression d’avoir mal informé le ministre et, par extension, le premier ministre”.

La commissaire de la GRC Brenda Lucki témoigne lors de l’enquête de la Commission des pertes massives sur les meurtres de masse dans les régions rurales de la Nouvelle-Écosse les 18 et 19 avril 2020 à Halifax le 23 août. Gabriel Wortman, habillé en agent de la GRC et conduisant une réplique d’une voiture de police, assassiné 22 personnes. (Andrew Vaughan/La Presse Canadienne)

Mais deux heures avant la conférence de presse du 28 avril, Brennan a appris de Lia Scanlan, responsable des communications stratégiques de la GRC de la Nouvelle-Écosse au moment de la fusillade, que Campbell n’était “pas à l’aise” de divulguer publiquement la marque et les modèles lors de la conférence de presse. .

Brennan a déclaré à la commission lors de son entretien en août qu’il aurait informé Lucki de cette information parce qu’ils travaillaient dans le couloir l’un de l’autre, mais Lucki a déclaré qu’elle ne se souvenait pas que cela s’était passé – et si c’était le cas, elle ne le ferait pas. ont soulevé la question dans l’appel du tout.

Vendredi, Brennan a déclaré qu’entendre le témoignage de Lucki sur cette question lui avait rafraîchi la mémoire, et il a convenu que Lucki travaillait à domicile à l’époque au début de COVID-19 et qu’il ne l’en avait pas informée.

Brennan s’est opposé à la publication publique du bulletin

Brennan a également témoigné vendredi qu’il ne voulait pas libérer un bulletin 2011 avertissant les services de police que le tireur, Gabriel Wortman, avait une réserve d’armes à feu et voulait “tuer un flic”.

“Ma question était, à quelle fin? Qu’essayons-nous d’articuler au public à propos d’un bulletin qui existait?” dit Brennan.

Le bulletin a été révélé au sein de la GRC le 19 avril 2020, lorsqu’un agent de police d’Amherst a reconnu le nom du tireur et a déterré l’avis dans son courriel.

Une capture d’écran d’un bulletin de sécurité des agents de 2011, qui contenait un tuyau sur l’homme qui, neuf ans plus tard, a tué 22 personnes dans une région rurale de la Nouvelle-Écosse. (Service de police de Truro)

La GRC n’a répondu au bulletin qu’après CBC News a publié un article à ce sujet. CBC News a reçu le document par le biais d’une demande d’accès à l’information déposée auprès du service de police de Truro en mai 2020.

En fait, le surintendant à la retraite de la GRC, Costa Dimopoulos, qui est venu du Nouveau-Brunswick peu après la fusillade de masse, a déclaré à l’enquête que la GRC n’était pas au courant de l’existence du bulletin jusqu’à ce que cette demande soit faite. Il a déclaré que des responsables de la GRC avaient rencontré d’autres services de police, notamment la police de Truro et la police régionale d’Halifax, pour discuter du contenu et d’une éventuelle libération.

Bien qu’il ait déclaré que la conversation s’était transformée en un «point sensible», il a soutenu que la GRC aurait dû rendre le bulletin public.

“J’avais fait part de mes inquiétudes au surintendant principal. [Chris] Cuir que, vous savez, si nous ne sortons pas avec quelque chose en tant que communauté policière … que les gens pourraient penser que nous couvrons quelque chose sur la route, ce qui est, vous savez, le plus éloigné de la vérité », a déclaré Dimopoulos.

Il a déclaré à la commission qu’il avait fini par informer Brennan et un autre officier supérieur du bulletin et de son point de vue sur sa publication.

Brennan a confirmé lors de son témoignage vendredi qu’il n’était pas favorable à la divulgation de l’information.

“En tant que pratique policière, nous ne fournissons pas de renseignements ou de bulletins d’information comme celui-ci au grand public ou sur le forum public. Ils sont à l’usage de la police.”

Brennan a témoigné qu’il s’attendait également à ce qu’une enquête soit éventuellement déclenchée et que le bulletin soit rendu public à ce moment-là.

Relations de la GRC avec la Police régionale d’Halifax

Jamie Van Wart, un avocat de la Mass Casualty Commission, a interrogé Brennan sur une demande en août 2021 du surintendant en chef de la GRC. Janis Gray pour déplacer toute son équipe d’agents de la GRC travaillant sur une unité intégrée avec la police régionale d’Halifax hors de l’immeuble HRP au centre-ville d’Halifax.

Brennan a déclaré qu’il comprenait que la demande de Gray découlait de relations de travail difficiles entre la GRC et HRP.

La commission a entendu parler tensions entre les deux forces de l’ordre suite à la riposte des tirs de masse. Les questions des normes policières, des services spéciaux, du financement et du système d’alerte d’urgence ont également été des points litigieux.

“Je me souviens d’avoir pris la position qui n’était pas quelque chose que nous allions divertir”, a déclaré Brennan. “Déplacer toute une équipe de gestion de district hors de cet environnement n’est pas productif pour les attentes et la responsabilité et l’obligation de rendre compte que nous avons dans cet arrangement.”

Brennan a déclaré qu’il avait demandé à Bergerman d’essayer de résoudre les problèmes sous-jacents à la demande.

Brennan également connecté au rapport sur le bien-être

L’enquête a également appris que Brennan n’avait jamais dit à Lucki qu’un rapport clé sur le bien-être des officiers supérieurs et du personnel civil de la GRC en Nouvelle-Écosse avait été terminé.

Le rapport final de Quintet Consulting a été achevé en septembre 2021 et décrivait ce que les gens pensaient des problèmes sous-jacents avec la direction nationale de la GRC et la réponse aux tirs de masse.

Lucki a déclaré qu’elle n’avait appris que le rapport était terminé qu’en juin, alors qu’elle s’apprêtait à visiter la Nouvelle-Écosse pour la première fois depuis la fusillade de masse pour assister à Const. Le service commémoratif de Heidi Stevenson et un hôtel de ville avec la GRC locale.

Elle a témoigné qu’il était “profondément préoccupant” qu’elle n’ait découvert le rapport que si tard, et a demandé à Brennan pourquoi il ne lui avait pas été apporté, mais on lui a dit qu’il n’avait aucune idée de la façon dont il était passé entre les mailles du filet.