Un officier supérieur a « ignoré les inquiétudes » concernant « l’unité de destruction » des forces spéciales en Afghanistan, selon une enquête | Nouvelles du Royaume-Uni

Les inquiétudes d’un officier supérieur des forces spéciales selon lesquelles il existait une « politique délibérée » à Helmand, en Afghanistan, visant à tuer tous les hommes en âge de combattre, qu’ils représentaient une menace ou non, ont été ignorées, selon une enquête.

Un officier a écrit ce qu’on lui avait dit et l’a enfermé dans un coffre-fort pour que son successeur puisse s’en occuper parce qu’il craignait que son commandant ignore le problème.

L’enquête indépendante sur l’Afghanistan s’est ouverte lundi sur les meurtres commis par une unité appelée « sous-unité un » à au moins sept reprises, entre novembre 2010 et octobre 2012.

Des inquiétudes ont été soulevées lors d’une réception sociale fin mars 2011, lorsque le commandant d’une unité des forces spéciales appelée UKAF3, appelée N1785, s’est entretenu avec le chef d’état-major adjoint des opérations du commandant des forces spéciales britanniques, appelé N1466.

N1785 a fait part de ses inquiétudes quant à la possibilité qu’une « politique délibérée ait été démontrée selon laquelle tous les hommes en âge de combattre dans un scénario donné ont été tués, qu’ils constituent une menace ou non ».

Il avait reçu des informations d’un autre officier appelé N1799, qui a fourni une déclaration écrite le 24 mars.

L’officier y expliquait : « Lors de conversations avec un soldat du SU1 [sub-unit 1]il a déclaré que c’était une procédure standard de se déployer régulièrement pour atteindre des cibles de faible et moyenne valeur dans la région de Helmand.

« Au cours de ces opérations, il a été dit que ‘tous les hommes en âge de combattre sont tués sur la cible’, quelle que soit la menace qu’ils représentaient, y compris ceux qui ne détenaient pas d’armes.

« Il a également été indiqué que des hommes en âge de combattre étaient exécutés sur une cible à l’intérieur des complexes, en utilisant diverses méthodes après avoir été immobilisés.

« Dans un cas, il a été mentionné qu’un oreiller avait été placé sur la tête d’un individu tué avec un pistolet. »

‘Tout sens possible’

L’officier a ajouté : « Il était sous-entendu que des photos seraient prises du défunt à côté d’armes que les hommes en âge de combattre n’avaient peut-être pas eu dans leur position lorsqu’ils ont été tués.

« La conversation impliquait que l’intention des opérations régulières était de pacifier les zones du Helmand en détruisant toute la chaîne de commandement et les facilitateurs talibans de niveau moyen et bas, en utilisant tous les moyens possibles. »

Le 5 avril 2011, N1785 a décidé d’écrire à N1802, le commandant du quartier général des forces spéciales britanniques à Londres, pour l’informer de l’information et s’excuser de ne pas l’avoir évoquée lors de son « appel de départ ».

« Je suis au courant depuis un certain temps de rumeurs au sein de l’UKAF3 selon lesquelles les SU de l’UKAF1 [sub-units] ont procédé à des exécutions sommaires de prétendus affiliés des talibans sur cible dans l’AFG [Afghanistan].

« Jusqu’à très récemment, je n’ai pas signalé cela davantage et j’ai mis mon équipe en garde contre toute spéculation malveillante. Cependant, j’ai maintenant reçu davantage d’informations d’une nature qui m’inquiète sérieusement pour la réputation de l’UKAF. [UK Special Forces].

« Un membre de mon équipe, un officier, a été informé par un individu de l’UKAF1 qu’il existe en fait une politique non officielle parmi les SU de l’UKAF1 consistant à tuer autant que possible les combattants âgés de sexe masculin sur une cible, quelle que soit la menace immédiate qu’ils représentent pour nos troupes.

« Dans certains cas, cela a impliqué le meurtre délibéré d’individus après qu’ils aient été maîtrisés par SU1 et la fabrication ultérieure de preuves suggérant un homicide licite en état de légitime défense.

« Ce qu’on m’a dit ne constitue pas quelque chose d’aussi substantiel qu’une preuve. Mais à mon sens, c’est plus que ce qui n’était, jusqu’à récemment, qu’une rumeur vide de sens.

« Mais si des individus de l’UKAF mènent des EJK, les implications sont alors sévères. Malgré cela, je suis convaincu qu’une enquête approfondie est justifiée. »

Image:

Lord Justice Haddon-Cave dirige l’enquête





L’enquête publique sera en partie secrète

N1785 a expliqué plus tard à la Police militaire royale que N1802, le commandant du quartier général, était « mécontent de la nature des informations » qui lui avaient été fournies et qu’en conséquence, il avait placé la lettre de N1799 dans le coffre-fort de son bureau et informé son successeur.

N1466, le chef d’état-major adjoint des opérations du commandant des forces spéciales britanniques, a déclaré plus tard aux enquêteurs de la police militaire que certains des récits fournis par les membres de la sous-unité 1 étaient « invraisemblables » et « avec le recul, j’aurais dû le faire comprendre à N1802 ». que l’affaire soit portée devant le service de police ».

Il a déclaré lors de l’enquête de la police militaire, Opération Northmoor, que : « Les talibans semblaient avoir cessé, en général, de lutter contre les assauts d’hélicoptères depuis les complexes.

« Leur raisonnement semblait être que la plupart des suspects étaient libérés après 96 heures de détention. Dans ces circonstances, la reddition était un meilleur résultat que de lutter contre des obstacles insurmontables. »

Il a ajouté qu’il y avait « un manque d’armes dans de nombreuses scènes et dans la position des armes, j’entends par là où une arme est posée parallèlement au corps ».

L’officier a déclaré : « Compte tenu des niveaux d’invraisemblances ci-dessus, la coïncidence globale de tels événements sur plusieurs cibles semblait particulièrement surprenante et défiait toute logique. »

L’enquête continue.