Un officier russe qui a brandi le crâne d’un Ukrainien lors d’un concert a été abattu d’un coup: rapport

Un capitaine russe a reçu une balle dans la tête “de style exécution” samedi, selon des informations.

Igor Mangushev a été filmé l’année dernière en train de brandir le crâne supposé d’un soldat ukrainien tué.

Un expert a déclaré que le “coup” sur Mangushev était peut-être une attaque par procuration contre le chef du groupe Wagner.

Un capitaine de l’armée russe, qui travaillait auparavant comme propagandiste, a reçu une balle dans la tête à bout portant en Ukraine au cours du week-end, selon des informations.

journal britannique The Telegraph signalé qu’Igor Mangushev a été transporté samedi matin dans un hôpital de la ville de Stakhanov avec une blessure par balle “à bout portant” à la tête.

Selon La nouvelle voix de l’Ukrainecitant des rapports de médecins non vérifiés, Mangushev a été abattu “d’orgelet d’exécution” à un poste de contrôle dans la région occupée par la Russie de l’oblast de Louhansk.

Il a survécu mais est actuellement soigné pour sa blessure par balle par un service de neurochirurgie d’un hôpital de Kaddivka, dans l’est de l’Ukraine, a indiqué le média.

L’Institute for the Study of War, un groupe de réflexion américain, dit samedi que Mangushev avait des liens avec l’entrepreneur militaire privé du groupe Wagner.

Il a également noté que Mangushev avait acquis une notoriété pour une cascade impliquant le crâne de ce qu’il a dit être un soldat ukrainien décédé à l’usine Azovstal de Marioupol.

L’été dernier, Mangushev était filmé brandissant le crâne lors d’un concert de heavy metal. Selon The New Voice of Ukraine, lors de l’enregistrement, il a appelé à la destruction de tous ceux qui soutenaient l’existence de l’Ukraine.

En mon absence d’hier : Est-ce que quelqu’un se souvient d’Igor Mangushev ? Le co-fondateur du nationaliste russe PMC “Enot” qui a brandi le crâne d’un possible défenseur d’Azovstal lors d’un concert de métal et l’a ridiculisé. Il reçoit une balle dans la tête et se trouve dans un état critique à l’hôpital de Kadiivka. pic.twitter.com/8Q7XDb7zOe — NOËL ???? ???? (@NOELrapports) 5 février 2023

Selon MailOnline, Mangushev a appelé à plusieurs reprises au meurtre de civils ukrainiens dans les postes de Telegram.

Le Daily Beast a rapporté que Mangushev avait également des liens avec des groupes néonazis.

Images diffusés sur Telegram semblent montrer un Mangushev bandé et couvert de sang, allongé sur un lit d’hôpital. Le télégraphe a rapporté que les photos avaient été partagées par l’ami de Mangushev, Boris Rozhkin, qui a été sanctionné par l’Ukraine pour faire de la propagande pro-Kremlin.

“Je pense que nous pouvons sans risque décrire cela comme un succès”, a déclaré Mark Galeotti, un expert basé à Londres sur la sécurité russe et directeur de Mayak Intelligence, dans une série de tweets à propos de l’incident.

Dans les messages, Galeotti a émis l’hypothèse que la fusillade pourrait être une “attaque par procuration” contre Yevgeny Prigozhin, un proche allié du président russe Vladimir Poutine et chef du groupe Wagner.

“Cela pourrait être un avertissement, ou retirer un pion du tableau, ou un signe que les rivaux les plus voyous de Prigozhin estiment qu’il est suffisamment affaibli pour pouvoir bouger”, il ajouta.