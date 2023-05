Un officier reconnu coupable en Irak du meurtre d’un critique fréquent de la milice

BAGDAD (AP) – Un policier irakien a été reconnu coupable et condamné à mort dimanche pour le meurtre d’un éminent analyste de la sécurité et critique fréquent des milices puissantes. La décision est intervenue près de trois ans après que l’analyste a été abattu devant son domicile à Bagdad à la suite de menaces de la milice.

La famille de la victime, Hisham al-Hashimi, a déclaré qu’elle soutenait le verdict, mais craignait qu’il ne soit annulé en appel. Un parent d’al-Hashimi, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat par crainte de représailles, a affirmé que les commanditaires du meurtre sont toujours en liberté.

L’accusé, Ahmed Hamdawi al-Kinani, a été reconnu coupable de terrorisme et condamné à mort par un tribunal pénal, selon le Conseil judiciaire suprême irakien. L’affaire a été portée devant une cour d’appel. Une vidéo de ses prétendus aveux a été publiée après son arrestation il y a deux ans.

Al-Hashimi, 47 ans, a été abattu en juillet 2020 devant son domicile à Bagdad par deux assaillants à moto après avoir reçu des menaces de milices soutenues par l’Iran. Son meurtre a été filmé par une caméra de surveillance. Les images ont attisé un climat de peur parmi les militants qui ont accusé le gouvernement de ne pas maîtriser les puissants groupes armés.

Al-Hashimi était devenu un expert bien connu du groupe État islamique et a conseillé la coalition dirigée par les États-Unis au cours de sa bataille de plusieurs années contre les extrémistes.

Après la défaite territoriale de l’EI en décembre 2017, il est devenu un critique virulent de l’influence croissante des milices soutenues par l’Iran qui ont aidé à vaincre l’EI. Al-Hashimi aurait reçu de multiples menaces de la part de ces groupes au cours de la période précédant sa mort.

Al-Kinani s’est identifié comme un officier de police avec le grade de premier lieutenant dans la vidéo diffusée sur les médias d’État en 2021. Peu de temps après son arrestation, deux responsables de la sécurité s’exprimant sous couvert d’anonymat ont déclaré à l’Associated Press qu’il était lié à une milice mais n’a pas précisé lequel.

Ses prétendus aveux ne reconnaissaient aucun lien avec des groupes armés.

Les gouvernements successifs ont été critiqués pour avoir permis aux milices d’opérer en toute impunité. Les critiques disent que de nombreux responsables du gouvernement et de la sécurité ont des liens avec ces milices.

Les meurtres d’activistes et d’autres voix critiques sont devenus plus fréquents en Irak lors d’une répression contre un mouvement de protestation de masse qui a éclaté en 2019, de nombreuses milices soutenues par l’Iran étant accusées.

Mosimann a rapporté d’Erbil, en Irak.

Qassim Abdul-zahra et Yasmine Mosimann, The Associated Press